TempraMed stärkt seine globale Position in Bezug auf sein geistiges Eigentum durch die Erteilung eines südkoreanischen Patents

- Neu erteiltes Patent schützt TempraMeds VIVI Box – ein proprietäres, unkompliziertes Wärmeisolationssystem mit smarter Überwachungsarchitektur

- Erweitert die Fähigkeit des Unternehmens, seine Kerntechnologie auf eine breitere Palette von Arzneimittelkategorien anzupassen – von chronisch angewendeten Selbstinjektionspräparaten bis hin zu komplexen Biologika

- Erhöht die Kommerzialisierungsmöglichkeiten und unterstützt die strategische Zusammenarbeit mit führenden Geräteherstellern im Premium-Kühlgerätemarkt Asiens

Vancouver, BC – 15. Dezember 2025 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. („TempraMed“ oder das „Unternehmen“), ein Innovator im Bereich der Medizintechnik, der die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich bekannt zu geben, dass dem Unternehmen ein weiteres genehmigtes Patent in Südkorea erteilt wurde, ausgestellt unter der koreanischen Patentanmeldung Nr. 10-2021-7011422.

Das neu erteilte Patent umfasst unter anderem die neue Produktkategorie des Unternehmens, VIVI Box, ein verbraucherorientiertes Medizin-Aufbewahrungssystem, das entwickelt wurde, um temperaturempfindliche Medikamente in Haushaltskühlschränken sicher aufzubewahren. Das System verhindert das Gefrieren, stabilisiert die Medikamententemperatur und sorgt für eine sichere Umgebung von 8 °C bis zu 24 Stunden ohne externe Stromversorgung. Die VIVI Box bietet unterbrechungsfreien Schutz bei routinemäßiger Verwendung, z. B. auf Reisen, beim Transport oder bei unerwarteten Stromausfällen. Die VIVI Box wurde entwickelt, um schnell wachsende Medikamentenkategorien wie Insulin, GLP-1-Therapien, Biologika und andere Spezialmedikamente zu unterstützen. Sie bietet eine zuverlässige, wiederverwendbare Lösung, die die Lücke zwischen den Anforderungen der Kühlkette in Apotheken und dem tatsächlichen Patientenverhalten schließt.

Ohne den Umfang des Patents einzuschränken, umfasst es u. a. folgende Funktionen:

- Kontinuierlicher Temperaturschutz bei Stromunterbrechungen oder Temperaturschwankungen im Kühlschrank

- Eine tragbare Lösung für Anwender, die rund um die Uhr unterwegs eine sichere Kühlaufbewahrung benötigen

- Intelligente Inhaltsverfolgung mit Cloud-basierter Datenintegration zur Unterstützung von Compliance und Fernüberwachung

Diese Funktionen machen die VIVI Box zu einer einzigartigen Plattform, die häusliche Pflege, intelligente Kühlung und das IoT-Ökosystem für medizinische Verbrauchergeräte miteinander verbindet. Die Erfindung treibt die Strategie von TempraMed voran, sich über den Schutz einzelner Injektionen hinaus zu Mehrfachdosis- und Mehrformat-Medikamentenaufbewahrungssystemen weiterzuentwickeln – Kernkomponenten des langfristigen Vermarktungsplans des Unternehmens.

„Die Erteilung dieses zusätzlichen Patents in Südkorea ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, die Temperaturstabilität und das Management von Medikamenten weltweit neu zu definieren“, sagte Ron Nagar, CEO von TempraMed. „Die VIVI Box ist der nächste große Schritt in unserer Strategie, über den Schutz einzelner Geräte hinauszugehen und skalierbare Lösungen für die Aufbewahrung mehrerer Medikamente für Patienten und Gesundheitssysteme anzubieten.

Da immer mehr hochwertige Biologika, Peptide, GLP-1-Therapien und Spezialmedikamente auf den Markt kommen, wächst der Bedarf an sicherer, konformer und temperaturstabiler Lagerung weiter dramatisch. In Kombination mit unserem wachsenden Patentportfolio, starken Vertriebspartnerschaften und unserem Engagement für herausragende Ingenieursleistung ist TempraMed außergewöhnlich gut positioniert, das nächste Kapitel der Innovation aufzuschlagen. Wir entwickeln eine globale Plattform, die die Gesundheit der Patienten schützt, Medikamentenverschwendung reduziert und die Standards für die Lagerung von Medikamenten weltweit neu definiert.“

Dieses neue Patent folgt auf eine Reihe jüngster Meilensteine für TempraMed, darunter exklusive Vertriebsvereinbarungen in Israel, der Türkei und wichtigen europäischen Regionen mit Partnern wie Guri A.A.O, Dolfin Sağlık und Salomo Executive. Diese Partnerschaften erweitern TempraMeds Reichweite über Apothekenketten, HMOs und Gesundheitsnetzwerke hinweg.

Gemeinsam unterstützen diese Erfolge die mehrjährige Strategie des Unternehmens, weltweit zu skalieren, neue Produktkategorien einzuführen und TempraMed als weltweiten Marktführer im temperaturgeregelten Schutz und Management von Medikamenten zu etablieren.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, von der FDA zugelassene, raumfahrttaugliche und problemlos zu handhabende Wärmeisolierungsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bewährten Produktlinie – darunter VIVI Cap und VIVI Epi – und einer in Vorbereitung befindlichen intelligenten Technologieplattform ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente – überall und jederzeit. Mit Hauptsitz in Israel und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien treibt TempraMed die Zukunft des Medikamentenschutzes und der Therapietreue voran.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Für Medien:

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen“. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „voraussichtlich“, „beabsichtigen“, „planen“, „Ziel“, „anstreben“, „glauben“, „prognostizieren“, „schätzen“, „erwarten“, „Strategie“, „zukünftig“, „wahrscheinlich“, „könnte“, „sollte“, „wird“ und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind Aussagen zu Informationen über zukünftige Pläne, Erwartungen und Ziele des Unternehmens insgesamt.

Zukunftsgerichte Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien für zukünftige Leistungen. Sie basieren vielmehr ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der Zukunft unseres Geschäfts, zukünftiger Pläne und Strategien, Prognosen, erwarteter Ereignisse und Trends, der Wirtschaft und anderer zukünftiger Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie den innewohnenden Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen kann seine Pläne, Prognosen oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Angemessenheit unseres Cashflows und unserer Erträge, die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungen und/oder Kredite, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die Verbraucherstimmung gegenüber den Produkten des Unternehmens, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, staatliche Vorschriften, Wettbewerb, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, die Auswirkungen technologischer und sozialer Veränderungen auf die Produkte und die Branche.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben ihre Basis ausschließlich in Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

