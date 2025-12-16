Aktuelle Einblicke in den Tigris Small & Micro Cap Growth Fund

Letzte Woche fand unsere monatliche Webkonferenz zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund statt. Für alle, die nicht teilnehmen konnten, nachfolgend die drei wichtigsten Erkenntnisse aus der Präsentation:



1️⃣ 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗺𝗶𝘁 𝗥ü𝗰𝗸𝘀𝗲𝘁𝘇𝗲𝗿 – 𝘂𝗻𝗱 𝗸𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗿 𝗙𝗲𝗵𝗹𝗲𝗿 𝗶𝗺 𝗮𝗸𝘁𝗶𝘃𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁

Der November verlief für den Fonds leicht schwächer, während die Performance seit Jahresbeginn weiter zweistellig bleibt. Entscheidend war uns im Update aber nicht nur der Blick auf die Zahlen, sondern auch die ehrliche Analyse dessen, was im aktiven Management im November nicht optimal gelaufen ist. Genau diese Transparenz ist für uns zentral, um Prozesse weiter zu schärfen und aus kurzfristigen Rückschlägen strukturell besser hervorzugehen.

2️⃣ 𝗤𝟯-𝗭𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗯𝗲𝘀𝘁ä𝘁𝗶𝗴𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗦𝘁ä𝗿𝗸𝗲 – 𝗵𝗼𝗵𝗲𝗿 𝗔𝗯𝘀𝗰𝗵𝗹𝗮𝗴 𝘇𝘂𝗺 𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗪𝗲𝗿𝘁

▪️ Zahlreiche Portfoliounternehmen haben mit ihren Q3-Zahlen 2025 operativ überzeugt – u. a. durch Umsatzwachstum, steigende Margen und teils Prognoseanhebungen (z. B. bei Friedrich Vorwerk und SNP).

▪️ Gleichzeitig bleibt der Abschlag des Fonds zum berechneten inneren Wert sehr hoch – aktuell liegt der innere Wert deutlich über dem NAV. Das zeigt, dass sich die operative Qualität vieler Beteiligungen noch nicht vollständig im Kursniveau widerspiegelt.

3️⃣ 𝗙𝗿ü𝗵𝗶𝗻𝗱𝗶𝗸𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲𝗻 𝘀𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗸𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗘𝗿𝗵𝗼𝗹𝘂𝗻𝗴𝘀𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗳ü𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲

Das makroökonomische Umfeld verbessert sich sukzessive:

▪️ Der ifo-Geschäftsklimaindex hat sich seit Jahresanfang deutlich aufgehellt,

▪️ die Einkaufsmanagerindizes liegen stabil über 50 und signalisieren Expansion,

▪️ und die BIP-Prognosen für Deutschland in 2026 zeigen wieder Wachstum.

--> Diese Kombination spricht für eine breiter getragene konjunkturelle Erholung, von der Small & Micro Caps historisch oft überproportional profitieren.

⏭️ Die Kombination aus überzeugenden Q3-Zahlen, einem weiterhin hohen Abschlag zum inneren Wert und sich aufhellenden Konjunktursignalen spricht aus unserer Sicht für ein zunehmend attraktives Chance-Risiko-Verhältnis im Small- & Micro-Cap-Segment.

