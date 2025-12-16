An einem kritischen Punkt der globalen Klimapolitik interpretiert LEPAS Chinas grüne Verantwortung durch nachhaltige Eleganz

WUHU, China, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Vor kurzem wurde die 30. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP30) in Belém, Brasilien, abgeschlossen. Dieser Zeitraum von 2025 bis 2030 stellt das letzte Zeitfenster zur Erreichung des Temperaturziels von 1,5°C dar und markiert den Übergang von Verpflichtungen zu konkreten Maßnahmen. Um dieses Ziel zu erreichen, betonte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, dass die Emissionen tiefgreifend und schnell reduziert werden müssen, und forderte klare und glaubwürdige Pläne für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und die Beschleunigung des Übergangs zu sauberer Energie.

China hat das Ziel, die Kohlenstoffemissionen vor 2030 zu erreichen und vor 2060 kohlenstoffneutral zu werden, im Jahr 2020 in seine nationale Entwicklungsstrategie aufgenommen. Diese Verpflichtungen spiegeln sich nicht nur in der politischen Führung, sondern auch im industriellen Wandel wider. Chinas NEV-Industrie (New Energy Vehicle) ist schnell gewachsen, und Produktion, Verkauf und Export gehören zu den höchsten der Welt. Als zentraler Motor für die Kohlenstoffneutralität im Verkehrswesen hat der Sektor seine Klimazusagen in skalierbare, marktorientierte Lösungen umgesetzt und umweltfreundliche Mobilität zu einer gängigen Wahl gemacht.