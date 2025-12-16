    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    253 Aufrufe 253 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novo Nordisk setzt Ausrufezeichen! TUI mit Kurssprung! Globex Aktie stark!

    Novo Nordisk kann das Horrorjahr 2025 mit einer positiven Meldung ausklingen lassen. Die EMA eine positive Stellungnahme für eine höhere Wegovy-Dosierung abgegeben. Der Verkaufsstart könnte schon im Januar beginnen. Über 35 % hat die Aktie von …

    Novo Nordisk setzt Ausrufezeichen! TUI mit Kurssprung! Globex Aktie stark!
    Foto: esg-aktien.de
    Novo Nordisk kann das Horrorjahr 2025 mit einer positiven Meldung ausklingen lassen. Die EMA eine positive Stellungnahme für eine höhere Wegovy-Dosierung abgegeben. Der Verkaufsstart könnte schon im Januar beginnen. Über 35 % hat die Aktie von Globex Mining im laufenden Jahr zulegen können. Viel spricht für einen weiter steigenden Kurs. Denn mit Globex Mining profitieren Anleger in einer rechtssicheren Region risikodiversifiziert vom Rohstoffboom. Der Tourismus-Boom könnte mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung in Europa bald vorbei sein. Diese Aussichten hatten die TUI-Aktie nach unten gezogen. Doch in den vergangenen Tagen reagierte das Wertpapier stark.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Novo Nordisk setzt Ausrufezeichen! TUI mit Kurssprung! Globex Aktie stark! Novo Nordisk kann das Horrorjahr 2025 mit einer positiven Meldung ausklingen lassen. Die EMA eine positive Stellungnahme für eine höhere Wegovy-Dosierung abgegeben. Der Verkaufsstart könnte schon im Januar beginnen. Über 35 % hat die Aktie von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     