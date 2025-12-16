    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    EU-Kommission stellt Gesundheitspaket vor

    Für Sie zusammengefasst
    • EU plant Maßnahmen gegen Herz-Kreislauf-Risiko.
    • Weniger strenge Regeln für Medizinprodukte angestrebt.
    • Vorschläge zur Lebensmittelsicherheit und Biotechnologie.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    STRASSBURG (dpa-AFX) - Wie kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen der Menschen in Europa gesenkt werden? Dazu will die EU-Kommission an diesem Dienstag (ab 15.30 Uhr) einen Plan vorlegen. Darüber hinaus will die Behörde Vorschläge für weniger strenge Regeln für Medizinprodukte wie etwa Implantate, Skalpelle oder Pflaster machen.

    Angaben der EU-Kommission zufolge sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiterhin die häufigste Todesursache in der EU. Demnach machen sie jährlich ein Drittel aller Todesfälle aus und betreffen mehr als 60 Millionen Menschen.

    Auch will die Behörde Vorschläge für Anforderungen an die Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit präsentieren. Darüber hinaus ist ein Vorschlag zur Stärkung der europäischen Biotechnologieszene Teil des Gesundheitspakets der EU-Kommission. Hierbei sollen etwa Entwicklungs- und Produktionsprozesse beschleunigt und Hürden abgebaut werden./rdz/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
