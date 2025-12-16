Selenskyj in den Niederlanden - Schadenersatz im Fokus

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj in Den Haag für internationale Konferenz.
    • Kommission zur Bewertung von 80.000 Schadensansprüchen.
    • Gespräche mit Parlament und König Willem-Alexander.
    DEN HAAG (dpa-AFX) - Nach dem Ukraine-Gipfel in Berlin wird Präsident Wolodymyr Selenskyj in Den Haag erwartet. Dort wird er bei einer Konferenz erwartet, die eine internationale Kommission für Schadenersatz für sein von Russland angegriffenes Land einrichten soll. Hochrangige Vertreter Europas wollen ein entsprechendes Abkommen unterzeichnen.

    In Den Haag gibt es seit 2023 ein Register für Kriegsschäden in der Ukraine. Bisher wurden rund 80.000 Ansprüche auf Schadenersatz registriert. Die internationale Kommission soll diese Ansprüche, die von Einzelpersonen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen geltend gemacht wurden, bewerten.

    Selenskyj wird auch vor dem niederländischen Parlament sprechen und mit dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Dick Schoof zusammenkommen. Am Nachmittag wird er von König Willem-Alexander empfangen.

    Die Niederlande gehören zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine. Sie lieferten seit Ausbruch des Krieges nach Angaben des Verteidigungsministeriums militärische Güter im Wert von rund 8,7 Milliarden Euro./ab/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
