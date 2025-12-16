Umwelthilfe kritisiert Betrieb ohne Landstrom

BERLIN/SASSNITZ (dpa-AFX) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat vor Umwelt- und Sicherheitsrisiken gewarnt, sollte das LNG-Terminal auf Rügen dauerhaft ohne eine eigene Landstromanlage betrieben werden. Gegen einen entsprechenden Antrag des Betreibers Deutsche Regas sei beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) eine Einwendung eingereicht worden, teilte die DUH mit. Der Antrag zielt auf eine Änderungsgenehmigung für das Terminal ab.

"Mit der jetzt geplanten Betriebsweise droht eine Verschärfung der ohnehin hohen Belastungen für die Menschen und die Umwelt auf Rügen. Das ist nicht hinnehmbar", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. Die von Regas beantragten Änderungen dürften nicht ohne ein umfassendes und transparentes Verfahren zugelassen werden. Bislang sei eine Umweltverträglichkeitsprüfung für den geänderten Betrieb nicht durchgeführt worden.