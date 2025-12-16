    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    5 Gründe, warum 2026 das Healthcare-Jahr wird!

    Der Gesundheitssektor steht vor einem dynamischen Aufschwung: stabile Regeln, frisches Kapital und neue Technologien eröffnen attraktive Chancen für Anleger und Innovatoren.

    5 Gründe, warum 2026 das Healthcare-Jahr wird!
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Der Gesundheitssektor profitiert von stabileren regulatorischen Rahmenbedingungen und steigenden Kapitalzuflüssen, was zu höheren Gewinnerwartungen führt.
    • Die Preisvereinbarungen zwischen der US-Regierung und großen Pharmaunternehmen haben zu mehr Planbarkeit und weniger Unsicherheit im Sektor geführt.
    • Der Bewertungsabschlag des Gesundheitssektors gegenüber globalen Aktien beträgt etwa 13%, was ein Aufholpotenzial bietet.
    • Biopharma wird durch neue Wirkstoffklassen und eine hohe M&A-Kapazität gestärkt, mit einem verfügbaren M&A-Potenzial von über 180 Mrd. USD.
    • Medizintechnik zeigt starkes Wachstum, insbesondere in Bereichen wie Robotik und kontinuierlicher Glukoseüberwachung, mit einem adressierbaren Markt von über 21 Mrd. USD bis 2029.
    • Schwellenländer wie China und Indien entwickeln sich zu wichtigen Innovationszentren im Gesundheitssektor, was die globale Wettbewerbsfähigkeit erhöht.






    5 Gründe, warum 2026 das Healthcare-Jahr wird! Der Gesundheitssektor steht vor einem dynamischen Aufschwung: stabile Regeln, frisches Kapital und neue Technologien eröffnen attraktive Chancen für Anleger und Innovatoren.
