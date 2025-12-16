Ölpreise weiter unter Druck
- Ölpreise fallen auf tiefsten Stand seit 2021.
- Brent bei 60,12 USD, WTI bei 56,37 USD gesunken.
- Investoren hoffen auf Fortschritte in Ukraine-Gesprächen.
LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag weiter nachgegeben und sind zeitweise auf den tiefsten Stand seit 2021 gefallen. Am Vortag hatten sich die Notierungen am Vormittag kurz etwas erholt, bevor die Ölpreise ins Minus gedreht waren. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar gab im frühen Handel am Dienstag um 44 Cent auf 60,12 US-Dollar nach. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar fiel um 45 Cent auf 56,37 Dollar.
Am Markt fokussieren sich die Investoren auf die neuesten Entwicklungen in den Ukraine-Gesprächen. Sollte es zu einem Durchbruch und einer Lösung kommen, wird damit gerechnet, dass Beschränkungen für den Handel mit russischem Öl aufgehoben werden könnten. Dies würde die ohnehin vorhandene Situation von einem Überangebot an Öl weiter verschärfen.
US-Präsident Donald Trump sagte in Washington zu den Ukraine-Gesprächen, man sei jetzt "näher" als bisher an einer Lösung. Er habe Gespräche mit den Europäern und Selenskyj geführt. "Es scheint gut zu laufen." Zugleich schränkte der US-Präsident ein: "Das sagen wir schon seit langem, und es ist eine schwierige Angelegenheit."/stk/jha/
- Blockade in Venezuela 🇻🇪 = Lieferstopp
- kalter Winter 🥶 höherer Energieverbrauch
- Reduzieren der Föderquote
Na ja meist kommt es anders als man denkt!
Sonst wäre Börse 📈 ja einfach…
Öl ist fast auf 5 Jahrestief. Wie tief wird es noch gehen? Wenn Putin Frieden macht, kann er wieder mehr Öl exportieren. Wenn Trump Venezuela "verändert" könnte hier der größte Ölzufluss entstehen. Eine sehr grosse Gefahr für den Ölpreis. Aber wenn Russland weiter macht, wovon ich ausgehe, und Venezuela bleibt wie es ist könnte ein kleiner Ausschlag den Ölpreis wieder in die Höhe treiben.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/other/sie-schreiben-sie-wollen-aus-russland-wegziehen-kinder-%C3%BCberh%C3%A4ufen-putin-nach-roblox-videospielverbot-mit-protestbriefen/ar-AA1SakoA?ocid=entnewsntp&pc=LCTS&cvid=693bd4e77f5047719ac581d9e103460f&ei=49
man begründet diesen Schritt mit >>>dass hier „extremistisches Material“ sowie „LGBT-Propaganda“ verbreitet werde. Ferner sollen die Community-Moderatoren Inhalte zugelassen haben, die „die geistige und moralische Entwicklung von Kindern negativ beeinflussen“ könnten<<< heißt es.
Aber unschuldige Menschen jeden Tag in der Ukraine dauerhaft bombardieren, wird keinen Einfluss auf die geistige und moralische Entwicklung von Russlands Kindern mit sich bringen.
....Krank, nur noch krank!