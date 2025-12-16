RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 460 auf 435 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan kappte seine kurzfristigen Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er begründet dies mit geringeren Absatzerwartungen, Mix-Effekten und dem schwächeren US-Dollar. Die jüngste Kurskorrektur sieht Narayan aber als Chance./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:33 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:33 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 313,2EUR auf Lang & Schwarz (16. Dezember 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 435

Kursziel alt: 460

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 435,00 $ , was eine Steigerung von +38,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer