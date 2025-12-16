RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 460 auf 435 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan kappte seine kurzfristigen Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er begründet dies mit geringeren Absatzerwartungen, Mix-Effekten und dem schwächeren US-Dollar. Die jüngste Kurskorrektur sieht Narayan aber als Chance./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:33 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 19:33 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 313,2EUR auf Lang & Schwarz (16. Dezember 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.
