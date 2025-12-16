dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Verluste erwartet
- Dax gibt Vortagsgewinne ab, 0,6% tiefer erwartet.
- US-Arbeitsmarktdaten sorgen für Unsicherheit bei Anlegern.
- Asiatische Märkte verlieren, Nikkei 225 um 1,4% gefallen.
DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der Dax dürfte seine leichten Vortagsgewinne am Dienstag abgeben. Am Tag wichtiger Konjunktursignale aus den USA taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer auf 24.095 Punkte. Die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke rückt damit wieder näher. Die Experten der Commerzbank sprechen von einer Konsolidierung, die sich am Vortag nach gutem Start auch in einem schwächeren Handelsschluss an den US-Börsen zeigte. In die Defensive gehen die Anleger vor den US-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag mehr Klarheit verschaffen werden über die Lage am Jobmarkt, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite Kernkriterium ist.
USA: - DOW STABIL - Die überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq-Börse hat ihre Verluste vom Freitag zum Wochenbeginn leicht ausgeweitet. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial dagegen, der vor allem mit Aktien aus der traditionellen Industrie bestückt ist, hielt sich weitgehend stabil. Mit minus 0,09 Prozent auf 48.416,56 Punkte ging der Dow letztlich aus dem Handel. Erst am Freitag hatte er ein Rekordhoch markiert und im Verlauf der vergangenen Woche rund ein Prozent zugelegt.
ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag nachgegeben. Die schwächelnde US-Technologiewerte und eine abwartende Haltung vor den US-Arbeitsmarktdaten sorgten auch in Asien für Gegenwind. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende rund 1,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen verlor im späten Handel rund ein Prozent und in der chinesischen Sonderverwaltungszone gab der Hang-Seng-Index zuletzt um rund zwei Prozent nach.
DAX 24.229,91 0,18%
XDAX 24.182,30 -0,23%
EuroSTOXX 50 5.752,52 0,56%
Stoxx50 4.852,71 0,80%
DJIA 48.416,56 -0,09%
S&P 500 6.816,51 -0,16%
NASDAQ 100 25.067,26 -0,51%°
RENTEN:
Bund-Future 127,61 0,09%°
DEVISEN:
Euro/USD 1,1751 0,00%
USD/Yen 154,85 -0,26%
Euro/Yen 181,97 -0,26%°
BITCOIN:
Bitcoin 86.208 -0,24%
(USD, Bitstamp)°
ROHÖL:
Brent 60,12 -0,44 USD WTI 56,37 -0,45 USD°
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
du hast das bashen/motzen/hetzen hier mit deinen avataren etabliert Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Normalerweise lass ich den Dünnschxxxx an mir unbeachtet vorbeiziehen. Aber ihr! schießt wahrlich den Vogel mit euren Reaktionen ab - auf meinen Los von weniger als 200 Punkten (Aquavalent von 100 Punkten im DAX) in Dow - abzugeilxxx. Unabhängig davon, dass Fehltrades zum Geschäft dazugehören. Aber nur hier im Forum gibt’s 100%, während 97% scheitern. Da lachen doch selbst die Hühner, wie AK mit ihren über 500 Punkten Minus-Trades im DAX.
Aber ihr versucht den Falschen anzupinckeln!
Der große Nachteil hier im Forum ist, dass a) Forum täglich neu erstellt wird und b) jeden Tag aufs Neues die Clowns hier mit Kurzzeitgedächtnis und deren Nonsense zugemühlt werden kann.
Daher helfe ich mal auf die Sprünge-nur diese Woche, was ich mal feststellen konnte:
Wo wart ihr bzw. waren eure Reaktionen auf meine Ansagen, dass die! Marken 47626, 47567, dann zur FED-Zinsentscheid 47667 mit Relevanz erst bespielet werden sollen?
Wurde nur eine der oben genannten relevanten Zielmarken hier kommunizier? Ich helfe auf die Sprünge: Nein!
Während FED-Entscheid – z.b. Blanco Short, wo ich netterweise schreibe, es gibt nur Long-Signale. Egal.
Push & Closing in den/im 48060 als Trendwende-Marke nicht zu unterschätzen empfohlen … ich empfehle als neue Zielmarke bei 48700 zu beachten.
Hat jemand hier die Marke auf dem Schirm gehabt bzw. gepostet? Nein!
Gestern war ich etwas zu früh mit meinen Einschätzungen/Handelsentscheodungen … baue auch die Charts bei DOW erst seit jüngstem nach meinem Setup auf. Mein größter Fehler war die ersten Warnungen mit der 48400-Marke – die ich auch kommuniziert habe - nicht weiterverfolgen zu können, da ich in die Termine musste.
Hat jemand überhaupt irgendetwas von 48400-Marke gepostet? Nein! Wo war der Boden bei dem Downmove nochmal? Ja, genau … 48400 in der Relevanz.
Darüber hinaus habe ich 48888 als wichtige Marke für euch! kommuniziert, die sauber genommen werden muss, dass der Plan nach oben weiter stimmt. Wo waren die Hochs in DOW nochmal?
Und das ist an Mehrwert von mir nur in diese Woche. Die letzten Jahre lassen wir maL bei Seite - bei dem Kurzzeitgedächtnis ist ehe obsolet.
Langer Rede kurzer Sinn: Nur ihr – order, AK, R32 und Konsorten – haben das Forum hier zur Trash-Veranschlagung verkommen lassen, wo genau die Anfänger entweder nur Geld verlieren können oder völlig falsches Bild von dem Potenzial und Möglichkeiten bei/via Daytrading bekommen. Bestenfalls lügt ihr euch selbst täglich nur an. Den Rest könnt ihr euch vorstellen, was ich sonst von eurem Daytrading, täglichen Nonsense, etc. denke.
In diesem Sinne ...