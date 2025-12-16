    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Verluste erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax gibt Vortagsgewinne ab, 0,6% tiefer erwartet.
    • US-Arbeitsmarktdaten sorgen für Unsicherheit bei Anlegern.
    • Asiatische Märkte verlieren, Nikkei 225 um 1,4% gefallen.
    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der Dax dürfte seine leichten Vortagsgewinne am Dienstag abgeben. Am Tag wichtiger Konjunktursignale aus den USA taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer auf 24.095 Punkte. Die psychologisch wichtige 24.000-Punkte-Marke rückt damit wieder näher. Die Experten der Commerzbank sprechen von einer Konsolidierung, die sich am Vortag nach gutem Start auch in einem schwächeren Handelsschluss an den US-Börsen zeigte. In die Defensive gehen die Anleger vor den US-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag mehr Klarheit verschaffen werden über die Lage am Jobmarkt, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite Kernkriterium ist.

    USA: - DOW STABIL - Die überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq-Börse hat ihre Verluste vom Freitag zum Wochenbeginn leicht ausgeweitet. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial dagegen, der vor allem mit Aktien aus der traditionellen Industrie bestückt ist, hielt sich weitgehend stabil. Mit minus 0,09 Prozent auf 48.416,56 Punkte ging der Dow letztlich aus dem Handel. Erst am Freitag hatte er ein Rekordhoch markiert und im Verlauf der vergangenen Woche rund ein Prozent zugelegt.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag nachgegeben. Die schwächelnde US-Technologiewerte und eine abwartende Haltung vor den US-Arbeitsmarktdaten sorgten auch in Asien für Gegenwind. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende rund 1,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen verlor im späten Handel rund ein Prozent und in der chinesischen Sonderverwaltungszone gab der Hang-Seng-Index zuletzt um rund zwei Prozent nach.

    ^
    DAX 24.229,91 0,18%
    XDAX 24.182,30 -0,23%
    EuroSTOXX 50 5.752,52 0,56%
    Stoxx50 4.852,71 0,80%

    DJIA 48.416,56 -0,09%
    S&P 500 6.816,51 -0,16%
    NASDAQ 100 25.067,26 -0,51%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 127,61 0,09%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1751 0,00%
    USD/Yen 154,85 -0,26%
    Euro/Yen 181,97 -0,26%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 86.208 -0,24%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 60,12 -0,44 USD WTI 56,37 -0,45 USD°

    /jha/




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
