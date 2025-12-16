Dank neuer Partnerschaft mit der Firma Matter in Asien-Pazifik profitieren Markenunternehmen und erfahrene Marktführer vor Ort von den Always-on-Insights-Lösungen von Market Logic Software

BERLIN, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 16. Dezember 2025 / Market Logic Software , der marktführende SaaS-Anbieter von Insight-Management-Lösungen, ist eine Partnerschaft mit Matter , einem in Neuseeland ansässigen Informationsdienstleister für Markenentwickler und Erlebnisgestalter, eingegangen. Diese Zusammenarbeit ist ein faszinierender Schritt auf dem Weg zur Expansion von Market Logic im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in Neuseeland und Australien, wo die Firma Matter eng mit Markenunternehmen vor Ort zusammenarbeitet, die ihr Kunden- und Marktverständnis vertiefen möchten.

Gemeinsam werden Market Logic und Matter Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum dabei unterstützen, schneller einzigartige Erkenntnisse zu gewinnen und rascher Maßnahmen zu ergreifen. Durch die Bündelung der Stärke von Market Logics KI-gestützter Insights-Plattform DeepSights mit der Daten-, Forschungs- und Messkompetenz von Matter werden die beiden Unternehmen ambitionierte Markenunternehmen vor Ort bei ihrem internationalen Wachstum durch Datenintelligenz fördern.

„In Neuseeland und Australien sind außergewöhnliche Markenunternehmen beheimatet, denen Innovation und Kreativität nicht fremd sind“, so Oliver Allen. „Durch die Bündelung unserer strategischen und kreativen Intelligenz mit den marktführenden KI-Fähigkeiten von DeepSights helfen wir diesen Teams, Entscheidungen rascher und mit mehr Überzeugung zu treffen. Aus unserer Sicht entsteht die wahre Magie dann, wenn intelligente, branchenführende Technologien mit fundierter Forschung, kulturellem Knowhow und Dateneinblicken kombiniert werden. Genau das hoffen wir durch diese Partnerschaft zu erreichen.“

„Matter ist sich der einzigartigen Dynamik der Markenunternehmen im asiatisch-pazifischen Raum und deren Konsumenten sehr bewusst“, weiß Maarten Sambre, SVP Global Sales bei Market Logic Software. „Mit DeepSights können wir diese Unternehmen dabei unterstützen, rasch zu verifizierten Erkenntnissen zu gelangen. Matter sorgt anschließend dafür, dass diese Erkenntnisse in intelligente und kreative Marken- und Erlebnisstrategien umgesetzt werden.“

Diese Partnerschaft steht auch für das gemeinsame Engagement zur Unterstützung der rasanten Entwicklung des Insights-Sektors im asiatisch-pazifischen Raum, wo die Nachfrage nach KI-gestützter Intelligenz weiter zunimmt. Market Logic und Matter werden mit den Firmen beim Marken-Engagement, bei den regionalen Aktivierungskampagnen und im Bereich Thought Leadership zusammenarbeiten, wobei der Schwerpunkt auf intelligenteren, erkenntnisgestützten Entscheidungen liegt.