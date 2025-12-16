Strutt ev¹ Gewinner des CES 2026 Best of Innovation Award kündigt Start der Super-Frühbucherphase an

SINGAPUR, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Strutt, ein in Singapur ansässiges Robotikunternehmen, das intelligente Alltagsfahrzeuge entwickelt, gab die Eröffnung des Super-Early-Bird-Zugangs für den Strutt ev¹ bekannt, das einzige Produkt, das sowohl den 2026 CES Best of Innovation Award in der Kategorie Fahrzeugtechnik und fortschrittliche Mobilität als auch den 2025 Red Dot Award gewonnen hat: Luminary. Strutt wird den ev¹ am 5. Januar 2026 auf der CES offiziell vorstellen.

Das preisgekrönte Robotikunternehmen startet offiziell seine Vorbestellungsphase vor der offiziellen Markteinführung auf der CES 2026.

Als Dankeschön an unsere ersten Community-Unterstützer bietet Strutt die Co-Designer Rewards als exklusives Programm für Mitglieder der offiziellen Facebook-Gruppe von Strutt (Strutt Drivers Club) an, die ein unschlagbares Angebot mit Sonderrabatten, Vorrang bei der Lieferung, Zugang zum Beta-Test und vielem mehr umfassen. Dieses Angebot gilt nur für diejenigen, die gemeinsam mit dem Team den ev¹ entwerfen. Der ev¹ schafft eine neue Kategorie von intelligenten Alltagsfahrzeugen, die Automobil- und Robotertechnologien in einem kompakten persönlichen Fahrerlebnis vereinen.

Strutt wird den ev¹ offiziell auf der CES 2026 vorstellen, mit Präsentationen auf der CES Unveiled, Pepcom Digital und der CES-Ausstellungsfläche am Stand 53413. Bei den Vorführungen werden die Stabilität, die Steigfähigkeit, die Hinderniserkennung und die intelligenten Navigationsfunktionen des ev¹ im Vordergrund stehen. Auf der CES 2026 können die Besucher den ev¹ aus nächster Nähe erleben, seine Stabilität testen, ihn mit Steigungen herausfordern, sehen, wie er Hindernisse in seiner Umgebung erkennt, und ihm bei einer Live-Vorführung dabei zusehen, wie er selbstständig navigiert.

Der ev¹ passt auch zu den wichtigsten globalen Trends, die die CES-Agenda prägen, darunter die Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung, Technologien für mehr Unabhängigkeit, das Aufkommen von KI für reale Anwendungen, Robotik im Alltag und die Entwicklung der Mikromobilität hin zu sichereren und intelligenteren Plattformen.

Zitat von Tony Hong, Gründer und CEO von Strutt

„Der ev¹ wurde entwickelt, um Automobiltechnologie und Robotik-Intelligenz in einem kompakten Formfaktor zu vereinen, der die Mobilität und Sicherheit im Alltag erheblich verbessert. Da dieses Gerät gemeinsam mit echten Nutzern entwickelt wurde, wollten wir sicherstellen, dass unser bisher bestes Angebot zuerst an sie geht. Vor unserer offiziellen weltweiten Markteinführung auf der CES 2026 werden wir am 5. Dezember in unserer Community das exklusive Co-Designer-Prämienprogramm veröffentlichen. Wir freuen uns darauf, bald die Ergebnisse unserer gemeinsamen Entwicklung mit unseren Nutzern präsentieren zu können."

Einladung für CES-Teilnehmer

Strutt lädt Medien, Kreative, Analysten und Industriepartner ein, während der CES 2026 eine praktische Vorführung des Strutt ev¹ zu buchen. Vorführungen finden bei CES Unveiled, Pepcom Digital und am Strutt-Stand auf der CES-Ausstellungsfläche statt. Um ein Treffen zu vereinbaren oder einen Vorführtermin zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte comms@strutt.inc.

Informationen Strutt

Strutt ist ein in Singapur ansässiges Robotikunternehmen, das den Personentransport durch fortschrittliche Sensorik, autonome Unterstützungsintelligenz und preisgekröntes Industriedesign neu gestaltet. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, der Strutt ev¹, wurde entwickelt, um Sicherheit, Intelligenz und Kontrolle auf Elektrofahrzeugniveau in einem kompakten Privatfahrzeug für den täglichen Gebrauch zu bieten.

