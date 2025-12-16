    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Stimmung im Wohnungsbau leicht verbessert

    Foto: Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    München (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung im deutschen Wohnungsbau hat sich im November etwas aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg von -22,8 auf -21,0 Punkte, wie das Institut am Dienstag mitteilte.

    Die Unternehmen schätzten ihre Lage demnach besser ein. Ihre Erwartungen für die kommenden Monate bleiben jedoch verhalten. "Die Unternehmen im Wohnungsbau sind aktuell zwar weniger pessimistisch", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Zukunftsaussichten bleiben jedoch unverändert schwach."

    Die Unternehmen im Wohnungsbau leiden weiter unter Auftragsmangel. Der Anteil der Firmen mit zu wenig Aufträgen stieg deutlich von 44,4 auf 47,0 Prozent. Selbst bereits geplante Projekte werden öfter verworfen: Der Anteil der Baufirmen, die von Stornierungen berichten, kletterte von 8,0 auf 11,0 Prozent. Das ist der höchste Wert seit Oktober 2024. "Viele Bauprojekte werden aufgeschoben oder ganz abgesagt", so Wohlrabe. "Das zeigt, wie instabil die Lage im Wohnungsbau weiterhin ist - eine echte Erholung ist weiterhin nicht in Sicht."



    Verfasst von Redaktion dts
