Aktie steigt trotz kritischer Stimmen

Nach einer kurzen Verschnaufpause haben Anleger zuletzt wieder verstärkt zugegriffen. Die Aktie überschritt ihr bisheriges Jahreshoch und nähert sich nun dem Rekordhoch aus dem Dezember des vergangenen Jahres bei 488,54 US-Dollar an. Gelingt der Ausbruch über diese Marke, könnte dies den Kurs weiter auf 541,75 und mittelfristig auf 593,32 US-Dollar nach oben treiben.

Ein Analyst von Morgan Stanley weist darauf hin, dass die Bewertung der Tesla-Aktie inzwischen sehr hoch ist und viele positive Erwartungen bereits im Kurs stecken. Vor allem die Hoffnungen auf künftige Geschäftsfelder und neue Technologien stützen jedoch weiterhin den Aktienkurs. Für die kommenden zwölf Monate rechnet die Investmentbank daher eher mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung, trotz der aktuell starken Nachfrage.

Auf der anderen Seite ist die Aktie nach unten zunächst gut abgesichert. Erste wichtige Unterstützungsbereiche liegen knapp unter dem aktuellen Kurs, weitere Absicherungen finden sich auf tieferen Kursniveaus bei 429,42 und schließlich 403,29 US-Dollar. Insgesamt zeigt sich: Die Wachstumsfantasie rund um Tesla bleibt stark, und derzeit scheint sie kaum etwas stoppen zu können – auch wenn die Bewertung inzwischen sehr anspruchsvoll ist.

Trading-Strategie:

1. Long-Position ab 488,54 US-Dollar eröffnen. Stopp unter 455,00 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 541,75/593,32 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Tesla Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5435 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,22 - 4,23 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 428,292 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 428,292 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 476,28 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 593,32 US-Dollar Hebel: 9,60 Kurschance: + 220 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU3DPQ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,28 - 4,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 526,3876 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 526,3876 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 476,28 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,43 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

