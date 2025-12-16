An Grenzen gestoßen

Kurzfristig sind daher kleinere Rücksetzer möglich. Für Anleger kann das durchaus eine Gelegenheit sein, auf etwas niedrigerem Kursniveau zu positionieren, wenn sie auf eine Fortsetzung des positiven Trends setzen. Mittelfristig bleiben die Aussichten freundlich: Kursziele liegen zunächst im Bereich von 9,00 Euro, darüber hinaus sogar nahe 10,00 Euro.

Nach einer längeren Schwächephase hat sich die Lufthansa-Aktie im Bereich von rund 5,50 Euro stabilisiert und anschließend kräftig erholt. Seit Beginn des Jahres legte der Kurs in der Spitze um rund 60 Prozent zu und erreichte zuletzt etwa 8,60 Euro. Dieser Anstieg verlief jedoch nicht ohne Widerstände: Wie bereits in der Vergangenheit ist der Kurs nun erneut an einer wichtigen Obergrenze nach unten abgeprallt.

Wichtige Unterstützungszonen liegen bei etwa 7,45 Euro sowie etwas tiefer bei rund 7,05 Euro. Kritisch würde es, wenn die Aktie deutlich unter 6,60 Euro fällt. In diesem Fall könnte sich das Bild spürbar eintrüben und ein Rückgang in Richtung der Jahrestiefs um 5,50 Euro wäre nicht ausgeschlossen.

Insgesamt bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend zwar intakt, kurzfristig ist jedoch etwas Vorsicht angebracht.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg bei 7,45/7,05 Euro prüfen , Stopp darunter platzieren. Kursziele 9,00/10,00 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lufthansa AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU4X75 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,38 - 1,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7,092 Euro Basiswert: Lufthansa AG KO-Schwelle: 7,092 Euro akt. Kurs Basiswert: 8,51 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,76 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY5JW1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,74 - 1,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 10,2492 Euro Basiswert: Lufthansa AG KO-Schwelle: 10,2492 Euro akt. Kurs Basiswert: 8,51 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,57 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

