Silberpreis bricht ein jetzt 63,09 USD

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 63,09. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 30,71260USD. Heute, bei 63,09USD, wäre daraus ein Vermögen von 20.541,4USD geworden – ein Plus von +105,41 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Anstiegs des Silberpreises über 3% in den letzten 14 Tagen, zeigen Minenaktien schwache Leistungen. Anleger sind besorgt über die Marktmechanismen, die sich verändert haben, und betonen die Notwendigkeit von Geduld. Langfristig wird jedoch ein Anstieg der Gewinne und Dividenden bei den Minen erwartet, wenn die Silberpreise stabil bleiben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.