The FUTR Corporation beruft den erfahrenen Hypothekenexperten Dave Zitting zum strategischen Berater, um den Zahlungsverkehr zu erweitern und seine High-Fidelity-KI weiterzuentwickeln

Toronto, Ontario, 16. Dezember 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC) (OTCQB: FTRCF) (Frankfurt: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057) („FUTR“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier im Bereich High-Fidelity-KI und Zahlungsinfrastruktur der nächsten Generation, der Verbrauchern dabei hilft, den finanziellen Wert ihrer Daten zu erschließen, gab heute bekannt, dass Dave Zitting, Mitbegründer und ehemaliger CEO von Primary Residential Mortgage, Inc. (PRMI), als strategischer Berater zum Unternehmen gestoßen ist. In dieser Funktion wird Zitting die Expansion von FUTR in den Bereich hypothekenbezogener Zahlungen unterstützen und dazu beitragen, hochwertige Hypothekendaten zu erschließen, um die High-Fidelity-KI-Technologieinfrastruktur von FUTR weiter zu verbessern.

Zitting verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Hypothekenvergabe, Großhandelskredite und Fintech-Innovation. Als Mitbegründer von PRMI war er am Aufbau eines der führenden unabhängigen Hypothekenfinanzierer in den Vereinigten Staaten beteiligt, der landesweit Hunderte von Filialen betreibt und im Jahr 2023 ein Kreditvolumen von 5,4 Mrd. $ erzielte. Seine Erfahrung umfasst den Einzelhandel, den Großhandel, digitale Hypothekenplattformen und regulierte Bankpartnerschaften.

FUTR entwickelt eine Zahlungs- und Intelligence-Plattform der nächsten Generation, die es Verbrauchern ermöglicht, ihre Finanzdaten zu kontrollieren, Genehmigungen für sie zu erteilen und sie zu monetarisieren, während Unternehmen Zugang zu saubereren, kontextbezogeneren und aussagekräftigeren Datensätzen erhalten. Hypothekendaten – unter anderem Zahlungen, Kreditvergabemerkmale, Immobilieninformationen und Lebenszyklus-Ereignisse – stellen einen der wertvollsten und am wenigsten genutzten Datensätze im Bereich Verbraucherfinanzierung dar.

„Ich freue mich unglaublich, FUTR in dieser Phase seiner Entwicklung zu unterstützen“, sagte Dave Zitting, strategischer Berater von FUTR. „Hypotheken berühren nahezu jeden Aspekt des finanziellen Lebens eines Verbrauchers; dennoch sind die Daten nach wie vor fragmentiert, veraltet und werden nur unzureichend genutzt. Was mich an FUTR begeistert, ist, dass niemand sonst in der Branche diese Herausforderungen aus diesem einzigartigen Blickwinkel angeht – mit einer Kombination von Zahlungen, vom Verbraucher genehmigten Daten und High-Fidelity-KI, um echten Mehrwert sowohl für Verbraucher als auch für Institutionen zu schaffen.“