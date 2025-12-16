BARCLAYS stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Umsatzziel von 1,6 Milliarden Euro bis 2030 im Biopharma-Geschäft liege über seinem Basisszenario von 1,35 Milliarden Euro, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagnachmittag nach einer virtuellen Veranstaltung mit dem Management. Das Biopharma-Geschäft der Tochter Kabi werde mittelfristig ein sehr wichtiger Umsatz- und Ergebnistreiber sein für die Bad Homburger./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 48,56EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 08:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,00 € , was eine Steigerung von +19,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer