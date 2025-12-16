BARCLAYS stuft Airbus auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Auf Basis ihrer Schätzungen habe Airbus im Dezember bisher 29 Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Milene Kerner am Montagnachmittag. Damit wären es im Quartal bisher 179 Jets und im Gesamtjahr 686. Das korrigierte Jahresziel liege bei 790 Flugzeugen./ag/tih
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 194,5EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Milene Kerner
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
