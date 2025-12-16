    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirst Majestic Silver Corporation AktievorwärtsNachrichten zu First Majestic Silver Corporation
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    First Majestic berichtet über anhaltende Explorationserfolge bei Santa Elena und über aktuelle Entwicklungen im Senior Management

    -          Neue Bohrungen erweitern die Gold- und Silbermineralisierung der Entdeckungen Santo Niño und Navidad in bedeutendem Maße

    -          Die bei Luna absolvierten Bohrungen dürften zur Umwandlung eines beträchtlichen Anteils der vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen führen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu First Majestic Silver!
    Long
    18,77€
    Basispreis
    2,03
    Ask
    × 6,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    24,85€
    Basispreis
    2,15
    Ask
    × 6,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -          Scoping-Studien für Navidad und Santo Niño zur Ermittlung möglicher Abbaustrategien haben begonnen

    -          Mani Alkhafaji zum President und Chief Corporate Development Officer ernannt

     

    15. Dezember 2025 – Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich, die Aufnahme der vorläufigen Abbauplanungsstudien für die Entdeckungen Navidad und Santo Niño bei der Silber-/Goldmine Santa Elena des Unternehmens im mexikanischen Sonora bekannt zu geben. Darüber hinaus gibt das Unternehmen positive Ergebnisse der Explorationsbohrungen bei den Zielen Santo Niño und Navidad bekannt, die die Gold- („Au“) und Silbermineralisierung („Ag“) über die aktuellen im Jahr 2024 gemeldeten vermuteten Ressourcen hinaus deutlich erweitern. Darüber hinaus konnten anhand von Bohrungen in der Zone Luna östlich der derzeit produzierenden Lagerstätte Ermitaño Lückenbereiche bei den vermuteten Mineralressourcen von 2024 für Santa Elena geschlossen werden, was die Umwandlung in angedeutete Mineralressourcenschätzungen unterstützen sollte, wenn das Unternehmen seine Mineralreserven- und Mineralressourcenerklärung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 veröffentlicht.

     

    Nach den vielversprechenden Explorationsergebnissen bei Navidad und Santo Niño führt das Unternehmen interne Scoping-Studien durch, um mögliche Szenarien für den Untertagebau bei den beiden Entdeckungen zu bewerten. Mit einer Studie zum Materialtransport wurde analysiert, wie das Zielgebiet Winter-Navidad erschlossen werden kann; die Studie kam zu dem Schluss, dass eine gerade, etwa 3 Kilometer lange unterirdische Rampe mit einem Portal neben der Aufbereitungsanlage Santa Elena die beste Zugangsmöglichkeit darstellt. Die Mineralisierung bei Santo Niño bietet mehrere vielversprechende Optionen für einen zusätzlichen Zugang, darunter eine mögliche Querstrecke von der Rampe zu Navidad oder einen neuen Zugang in der Nähe der Lagerstätte, wo innerhalb eines Tiefenbereichs von 100 Metern („m“) ab der Oberfläche mächtige Abschnitte mit einer hochgradigen Gold- und Silbermineralisierung ermittelt wurden.

     

    Die von unabhängiger Seite absolvierten metallurgischen Untersuchungen an der Mineralisierung bei Santo Niño stellen ausgezeichnete metallurgische Gold- und Silbergewinnungsraten in Aussicht. Ziel der Untersuchungen im Herbst 2025 war es, die aktuellen Mineralverarbeitungsparameter der Anlage Santa Elena nachzubilden. Die Ergebnisse bestätigen, dass eine außergewöhnliche metallurgische Leistung mit Gold- und Silbergewinnungsraten von über 95 % erreicht werden kann und sich die Mineralisierung bei Santo Niño und bei Navidad für eine Verarbeitung in der Aufbereitungsanlage Santa Elena eignen.

     

    „Angesichts des anhaltenden Erfolgs des Explorationsprogramms bei Santa Elena haben wir eine erste Scoping-Studie eingeleitet, mit der wir die optimalen Methoden für den Materialtransport, den Zugang zur Mineralisierung, die Abbaumethoden, die Abbauleistung, die Belüftungs- und Entwässerungsanforderungen definieren wollen, um so Navidad und Santo Niño in die Lebensdauer der Mine zu integrieren“, so Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. „Wie dies bereits im Jahr 2024 der Fall war, nehmen wir an, dass das Bohrprogramm 2025 zu einer erheblichen Steigerung der vermuteten Mineralressourcen für den Bezirk führen wird. Der Bezirk bietet nach wie vor außergewöhnliches Potenzial. Im Einklang mit unserer organischen Wachstumsstrategie und teilweise aufgrund der Zunahme der verfügbaren Mineralisierung hat das Unternehmen ein Projekt zur Erweiterung der Anlage in die Wege geleitet, um die Durchsatzleistung bis Ende 2026 von etwa 3.200 Tonnen pro Tag auf etwa 3.500 Tonnen pro Tag zu steigern. Diese Initiative zeugt von unserem Vertrauen in die langfristige Zukunft des Betriebs.“

     

    HIGHLIGHTS DER EXPLORATION 2025 BEI SANTA ELENA

     

    Santo Niño

     

    Die Bohrungen bei Santo Niño haben seit der Bekanntgabe der Entdeckung im Mai 2025 die Ausmaße der Gold- und Silbermineralisierung deutlich erweitert. Im Rahmen eines 32 Bohrlöcher umfassenden Programms wurden neue Bohrungen über insgesamt 15.307 m absolviert, die eine ausgedehnte Mineralisierung definiert haben. Die bislang ermittelte Gold- und Silbermineralisierung erstreckt sich über mehr als 1.100 m in Streichrichtung und 400 m entlang des Einfallens, wobei die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung zwischen 2,5 m und 5,0 m liegt. Die Mineralisierung ist weiterhin nach Osten hin offen.

     

    Eine erste Schätzung der vermuteten Mineralressourcen für Santo Niño wird voraussichtlich im Annual Information Form des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 enthalten sein, das Ende des ersten Quartals 2026 eingereicht wird.

     

    Navidad

     

    Im Rahmen eines 8 Bohrlöcher umfassenden Programms wurden 2025 Bohrungen über insgesamt 10.161 m niedergebracht. Die Bohrungen in Navidad lieferten bedeutende Abschnitte jenseits der aktuellen Grenze der vermuteten Mineralressource in Richtung Osten. Die bis dato ermittelte Gold- und Silbermineralisierung erstreckt sich nun über mehr als 1.200 m in Streichrichtung und 400 m entlang des Einfallens, wobei die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung durchschnittlich zwischen 3,0 m und 4,0 m beträgt. Die Mineralisierung bei Winter und Navidad ist nach wie vor in mehrere Richtungen offen.

     

    Luna

     

    Die auf die Umwandlung von vermuteten in angedeutete Mineralressourcen ausgerichteten Bohrungen in der Zone Luna haben das geologische Verständnis der Erzgänge Ermitaño und Aitana in diesem Gebiet verfeinert. Die Gesamtanalyseergebnisse und Mächtigkeiten entsprechen weitgehend den modellierten Werten, sodass das Unternehmen von einer hohen Umwandlungsrate ausgeht. Im Rahmen eines 33 Bohrlöcher umfassenden Programms wurden im Jahr 2025 Bohrungen über insgesamt 11.190 m niedergebracht.

     

    WICHTIGSTE BOHRERGEBNISSE

     

    In Tabelle 1 sind ausgewählte Bohrabschnitte mit bedeutenden Analyseergebnissen aus den Bohrungen auf den Zielen Santo Niño, Navidad und Luna angeführt.

     

    Tabelle 1: Auswahl der bedeutenden Gold- und Silberbohrabschnitte aus den Zielen Santo Niño, Navidad und Luna

     

    Bohrloch

    Ziel

    von (m)

    Bis

    (m)

    wahre Mächtigkeit (m)

    Metallgehalte

     Au

    (g/t)

    Ag

    (g/t)

     AgEq (g/t)

    Santo Niño

     

     

     

     

     

     

     

    SE-25-36

    Erzgang Santo Niño

    180,8

    187,2

    6,2

    6,30

    214

    674

    SE-25-37

    Erzgang Santo Niño

    192,5

    197,1

    3,7

    6,81

    124

    619

    SE-25-45

    Erzgang

    262,6

    265,9

    3,1

    5,42

    59

    520

    SE-25-56

    Erzgang Santo Niño

    359,2

    364,4

    3,3

    5,82

    238

    732

    SE-25-39

    Brekzie

    273,0

    273,7

    3,6

    5,43

    273

    743

    Navidad

     

     

     

     

     

     

     

    EWUG-25-078

    Erzgang Winter

    710,5

    721,8

    8,0

    5,80

    126

    554

    EWUG-25-052

    Erzgang Winter

    766,0

    776,9

    7,7

    5,53

    67

    291

    EWUG-25-078

    Erzgang Navidad

    1045,1

    1054,3

    4,6

    4,88

    50

    254

    EWUG-25-052

    Stockwork

    1165,4

    1176,5

    5,6

    1,3

    54

    253

    Luna

     

     

     

     

     

     

     

    EWUG-25-074

    Erzgang Aitana 1

    205,2

    213,7

    5,4

    5,04

    126

    554

    EW-25-397

    Erzgang Aitana

    362,2

    375,0

    9,1

    2,63

    67

    291

    EW-25-393

    Erzgang

    392,5

    405,4

    9,9

    2,39

    50

    254

    EW-25-399

    Erzgang Aitana

    312,9

    323,9

    9,6

    3,04

    54

    253

    EWUG-25-073

    Erzgang Aitana 1

    284,8

    296,9

    6,1

    1,96

    57

    223

     

    EXPLORATION DES BEZIRKS

     

    Die Exploration des Bezirks Santa Elena liefert nach wie vor positive Ergebnisse bei mehreren Zielen (Abbildung 1). Für 2025 waren insgesamt Explorationsbohrungen über 64.000 m geplant, wobei das Unternehmen bislang etwa 66.800 m abgeschlossen hat, was die Entscheidung widerspiegelt, den Zielumfang der Bohrungen bei Explorationserfolg und im Einklang mit der übergeordneten Wachstumsstrategie des Unternehmens zu erhöhen.

     

    Abbildung 1: Karte des Bezirks Santa Elena mit den Zielgebieten Santo Niño, Navidad und Luna in Draufsicht.

     

    Santo Niño

     

    Die Bohrungen im Zielgebiet Santo Niño halten an. In der zweiten Jahreshälfte 2025 wurden 32 Bohrlöcher über 15.307 m niedergebracht, woraus sich ein Jahreswert von insgesamt 26.973 m ergibt. Die Bohrungen haben die bekannte Mineralisierung deutlich erweitert und das Vorkommen eines Haupterzgangs (Erzgang Santo Niño) abgegrenzt, der in etwa in Ost-West-Richtung streicht und mit mäßigem bis hohem Neigungswinkel nach Norden einfällt (Abbildung 2). In einigen Bohrlöchern konnten auch mineralisierte Sekundärerzgänge und Brekzien im Hangenden und im Liegenden ermittelt werden. Die epithermalen Erzganglagerstätten bestehen aus grauen bis rosafarbenen, gebänderten und/oder plattigen Quarz- und Quarzgang-Stockwerken, die stellenweise sichtbare Silbersulfide aufweisen.

     

    Abbildung 2: Details zur Entdeckung des Erzgangs Santo Niño. Vertikaler Querschnitt des Erzgangs Santo Niño mit der Erzgangmächtigkeit und neuen Bohrlochdurchschneidungen in Rot, Blickrichtung Nord. Vollständige Projektion der Mine Santa Elena, die sich etwa 1 km im Norden befindet, als Referenz im Hintergrund.

     

    Die bedeutende Gold- und Silbermineralisierung, die innerhalb des Erzgangs Santo Niño durchteuft wurde, erstreckt sich derzeit über 1.100 m in Streichrichtung und 400 m entlang des Einfallens. Die Mächtigkeit der Mineralisierung liegt zwischen 0,8 m und 16,0 m und beträgt im Schnitt 4,0 m (Abbildung 2 und Abbildung 3).

     

    Von unabhängiger Seite absolvierte metallurgische Untersuchungen bescheinigen robuste Gold- und Silbergewinnungsraten für die Mineralisierung bei Santo Niño von über 95 %. Diese Ergebnisse bestätigen die Kompatibilität der Lagerstätte mit der bestehenden Verarbeitungsinfrastruktur von Santa Elena.

     

    Abbildung 3: Längsschnitt des Erzgangs Santo Niño mit bedeutenden Abschnitten, Blickrichtung Nord

     

    Navidad

     

    Die Explorationsbohrungen im zweiten Halbjahr 2025 haben das Erzgangsystem Navidad-Winter erneut erweitert und im Osten hohe Gold- und Silbergehalte aufgezeigt (Abbildung 4 und Abbildung 5). Anhand von Stepout-Bohrungen konnte die kombinierte Struktur nun über 1,2 km entlang des Streichens und 400 m entlang des Einfallens nachgewiesen und damit die laterale Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung bestätigt werden.

     

    Abbildung 4: Längsschnitt des Erzgangs Winter mit bedeutenden Abschnitten, Blickrichtung Nordwest

     

    Abbildung 5: Längsschnitt des Erzgangs Navidad mit bedeutenden Abschnitten, Blickrichtung Nordwest

     

    Luna

     

    In der Zone Luna des Erzgangsystems Ermitaño wurden 2025 insgesamt 33 Infill-Bohrlöcher über 11.190 m absolviert. Die Bohrungen wurden von einer neuen unterirdischen Zugangsrampe und von der Oberfläche aus niedergebracht. Damit konnte das geologische Verständnis der Zone Luna des Erzkörpers Ermitaño deutlich verbessert werden, denn es wurde ein Abbruch des Erzgangs Ermitaño durch den nach Nordwesten streichenden Erzgang Aitana (östliche Erweiterung, Abbildung 6) definiert. Die Bohrungen liefern Informationen zu Geometrie und Volumen sowie Analyseergebnisse, die zur Umwandlung der vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen und letztendlich der Optimierung der Minenerschließung beitragen werden. Die Edelmetallgehalte und die bedeutenden Mächtigkeiten der Abschnitte entsprechen weitgehend den modellierten Werten.

     

    Abbildung 6: Längsschnitt der Zone Luna mit bedeutenden Abschnitten, Blickrichtung Nord

     

    Eine Zusammenfassung der bedeutenden hochgradigen Analyseergebnisse der Explorationsbohrungen, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 bei Santa Elena absolviert wurden, finden Sie in Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4 unten.

     

    Tabelle 2: Übersicht über die bedeutenden Gold- und Silberbohrlochabschnitte bei Santo Niño

     

    Bohrloch

    Ziel

    Zieltyp

    Bedeutender Abschnitt

    von (m)

    Länge (m)

    wahre Länge (m)

    Au

    (g/t)

    Ag

    (g/t)

    AgÄq

    (g/t)

    SE-25-26

    Erzgang Santo Niño

    Ressourcenerweiterung

    466,70

    468,15

    1,36

    2,44

    95

    303

    SE-25-28

    Erzgang Santo Niño

    Ressourcenerweiterung

    492,30

    494,25

    1,60

    2,95

    86

    337

    SE-25-29

    Brekzie

    Ressourcenerweiterung

    430,20

    432,95

    1,77

    0,67

    53

    110

    SE-25-29

    Erzgang Santo Niño

    Ressourcenerweiterung

    461,00

    463,10

    1,48

    1,75

    202

    351

    SE-25-30

    Erzgang Santo Niño

    Ressourcenerweiterung

    507,15

    508,80

    1,50

    2,40

    28

    233

    SE-25-32

    Brekzie

    Ressourcenerweiterung

    637,85

    640,00

    1,38

    0,91

    72

    150

    SE-25-32

    Erzgang Santo Niño

    Ressourcenerweiterung

    649,75

    653,45

    2,83

    0,71

    87

    148

    SE-25-33

    Brekzie

    Ressourcenerweiterung

    515,65

    519,60

    2,27

    0,94

    122

    202

    SE-25-34

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    457,05

    459,90

    1,83

    0,85

    81

    153

    SE-25-36

    Erzgang Santo Niño

    Ressourcenerweiterung

    180,80

    187,20

    6,18

    6,30

    77

    613

    SE-25-36

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    182,90

    184,25

    1,30

    15,81

    183

    1527

    SE-25-37

    Erzgang Santo Niño

    Ressourcenerweiterung

    192,50

    197,05

    3,73

    6,81

    157

    736

    SE-25-37

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    195,05

    196,30

    1,02

    9,69

    390

    1213

    SE-25-38

    Erzgang Santo Niño

    Ressourcenerweiterung

    226,80

    232,55

    4,71

    2,13

    97

    278

    SE-25-39

    Brekzie

    Ressourcenerweiterung

    273,00

    283,45

    3,57

    5,43

    59

    520

    SE-25-39

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    273,00

    273,65

    0,22

    36,10

    291

    3360

    SE-25-39

    Erzgang Santo Niño

    Ressourcenerweiterung

    295,60

    305,85

    6,59

    1,19

    23

    124

    SE-25-40

    Brekzie

    Ressourcenerweiterung

    196,55

    198,50

    1,49

    1,11

    44

    138

    SE-25-41

    Erzgang Santo Niño

    Ressourcenerweiterung

    267,50

    268,95

    1,26

    1,12

    16

    111

    SE-25-43

    Erzgang Santo Niño

    Ressourcenerweiterung

    288,00

    290,00

    1,88

    2,00

    39

    208

    SE-25-45

    Brekzie

    Ressourcenerweiterung

    242,90

    247,00

    1,40

    2,93

    87

    336

    SE-25-45

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    242,90

    243,55

    0,22

    16,10

    360

    1729

    SE-25-45

    Brekzie

    Ressourcenerweiterung

    252,95

    255,50

    1,08

    0,94

    82

    162

    SE-25-45

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    262,60

    265,90

    3,10

    5,42

    214

    674

    SE-25-45

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    284,50

    286,15

    1,35

    0,86

    65

    138

    SE-25-45

    Erzgang Santo Niño

    Ressourcenerweiterung

    292,40

    296,75

    2,18

    0,60

    73

    123

    SE-25-45

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    308,25

    310,20

    1,25

    0,83

    63

    133

    SE-25-45

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    312,35

    314,10

    1,12

    1,12

    133

    228

    SE-25-50

    Erzgang Santo Niño

    Ressourcenerweiterung

    168,20

    173,30

    3,61

    1,14

    58

    155

    SE-25-52

    Erzgang Santo Niño

    Ressourcenerweiterung

    309,65

    312,50

    1,83

    1,00

    102

    187

    SE-25-56

    Erzgang Santo Niño

    Ressourcenerweiterung

    359,20

    364,40

    3,34

    5,82

    124

    619

    SE-25-56

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    361,10

    361,65

    0,35

    21,30

    277

    2088

     

    Tabelle 3: Übersicht über die bedeutenden Gold- und Silberbohrlochabschnitte bei Navidad

     

    Bohrloch

    Ziel

    Zieltyp

    Bedeutender Abschnitt

    von (m)

    Länge (m)

    wahre Länge (m)

    Au

    (g/t)

    Ag

    (g/t)

    AgÄq

    (g/t)

    EWUG-25-052

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    572,80

    575,75

    1,48

    1,69

    24

    168

    EWUG-25-052

    Erzgang Winter

    Ressourcenerweiterung

    765,95

    776,85

    7,71

    5,53

    273

    743

    einschl.

    Ressourcenerweiterung

    766,95

    767,60

    0,46

    22,23

    478

    2368

    EWUG-25-052

    Erzschnüre

    Ressourcenerweiterung

    816,85

    820,10

    1,86

    0,38

    326

    359

    EWUG-25-052

    Erzschnüre

    Ressourcenerweiterung

    930,35

    932,55

    1,26

    1,78

    23

    174

    EWUG-25-052

    Erzgang Navidad

    Ressourcenerweiterung

    956,30

    958,60

    1,32

    2,55

    165

    383

    EWUG-25-052

    Erzschnüre

    Ressourcenerweiterung

    1125,65

    1128,25

    1,30

    2,20

    155

    342

    EWUG-25-052

    Erzgang Navidad

    Ressourcenerweiterung

    1136,20

    1140,30

    2,05

    2,04

    210

    384

    EWUG-25-052

    Erzschnüre

    Ressourcenerweiterung

    1143,60

    1146,10

    1,43

    0,93

    68

    147

    EWUG-25-052

    Stockwerk

    Ressourcenerweiterung

    1165,35

    1176,50

    5,58

    1,33

    93

    206

    EWUG-25-078

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    558,40

    560,75

    1,18

    1,94

    18

    183

    EWUG-25-078

    Erzgang Winter

    Ressourcenerweiterung

    710,45

    721,75

    7,99

    5,80

    238

    732

    einschl. 1

    Ressourcenerweiterung

    710,45

    710,80

    0,25

    16,01

    748

    2109

    einschl. 2

    Ressourcenerweiterung

    712,35

    713,10

    0,53

    19,43

    283

    1934

    einschl. 3

    Ressourcenerweiterung

    714,35

    714,80

    0,32

    16,82

    1039

    2469

    EWUG-25-078

    Erzschnüre

    Ressourcenerweiterung

    726,00

    728,55

    1,46

    1,80

    33

    186

    EWUG-25-078

    Erzschnüre

    Ressourcenerweiterung

    745,25

    748,00

    1,58

    1,98

    52

    221

    EWUG-25-078

    Stockwerk

    Ressourcenerweiterung

    1038,60

    1043,90

    1,81

    1,37

    81

    198

    EWUG-25-078

    Erzgang Navidad

    Ressourcenerweiterung

    1045,05

    1054,30

    4,63

    4,88

    321

    736

    EW-25-394

    Erzgang Winter

    Ressourcenerweiterung

    885,35

    889,40

    2,32

    3,80

    25

    348

    EW-25-394

    Erzgang

    Ressourcenerweiterung

    967,60

    970,20

    1,49

    3,51

    31

    329

    EW-25-394

    Erzschnüre

    Ressourcenerweiterung

    1006,20

    1010,10

    1,65

    2,45

    22

    230

    EW-25-394

    Erzgang Navidad

    Ressourcenumwandlung

    1091,15

    1093,35

    1,41

    0,86

    72

    145

     

    Tabelle 4: Übersicht über die bedeutenden Gold- und Silberbohrlochabschnitte bei Luna

     

    Bohrloch

    Ziel

    Zieltyp

    Bedeutender Abschnitt

    von (m)

    Länge (m)

    wahre Länge (m)

    Au

    (g/t)

    Ag

    (g/t)

    AgÄq

    (g/t)

    EW-25-393

    Erzgang Ermitaño

    Ressourcenumwandlung

    392,45

    405,40

    9,92

    2,39

    50

    254

    EW-25-393

    Erzgang Aitana 1

    Ressourcenumwandlung

    412,15

    420,00

    6,01

    1,17

    40

    139

    EW-25-393

    Erzgang Aitana 2

    Ressourcenumwandlung

    424,90

    426,65

    1,34

    1,62

    53

    190

    EW-25-393

    Erzgang

    Ressourcenumwandlung

    445,20

    450,35

    2,95

    0,25

    434

    455

    EW-25-393

    einschl.

    Ressourcenumwandlung

    447,40

    448,20

    0,46

    0,29

    1302

    1327

    EW-25-396

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    377,00

    382,60

    4,29

    1,16

    53

    152

    EW-25-396

    Erzgang Ermitaño 1

    Ressourcenumwandlung

    390,45

    392,40

    1,49

    1,37

    55

    172

    EW-25-396

    Erzgang Ermitaño 2

    Ressourcenumwandlung

    395,25

    396,65

    1,07

    1,24

    28

    133

    EW-25-397

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    362,20

    375,00

    9,05

    2,63

    67

    291

    EW-25-398

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    325,50

    335,60

    7,14

    2,58

    33

    252

    EW-25-398

    Erzschnüre

    Ressourcenumwandlung

    342,10

    344,80

    1,91

    1,24

    22

    128

    EW-25-399

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    312,85

    323,90

    9,57

    3,04

    54

    253

    EW-25-400

    Erzgang Aitana 1

    Ressourcenumwandlung

    369,00

    372,85

    2,95

    1,34

    24

    137

    EW-25-400

    Erzgang Aitana 2

    Ressourcenumwandlung

    375,25

    381,20

    4,56

    2,27

    68

    261

    EW-25-402

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    362,30

    368,55

    4,02

    1,47

    11

    136

    EW-25-403-A

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    373,60

    382,80

    3,89

    2,56

    33

    250

    EW-25-403-A

    einschl.

    Ressourcenumwandlung

    379,80

    380,25

    0,19

    15,64

    110

    1439

    EW-25-403-A

    Erzgang

    Ressourcenumwandlung

    386,00

    393,15

    3,02

    2,36

    72

    273

    EW-25-405

    Erzgang

    Ressourcenumwandlung

    322,05

    326,65

    3,25

    2,28

    31

    224

    EW-25-405

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    345,80

    349,50

    2,12

    2,79

    56

    293

    EW-25-405

    Erzschnüre

    Ressourcenumwandlung

    352,65

    355,55

    1,66

    1,57

    16

    150

    EW-25-406

    Erzgang Ermitaño

    Ressourcenumwandlung

    354,15

    359,80

    5,12

    1,18

    59

    159

    EWUG-25-054

    Erzgang Ermitaño 1

    Ressourcenumwandlung

    157,85

    159,00

    1,04

    1,31

    50

    161

    EWUG-25-054

    Erzgang Ermitaño 2

    Ressourcenumwandlung

    164,65

    166,25

    1,58

    0,94

    36

    116

    EWUG-25-054

    Erzschnüre

    Ressourcenumwandlung

    171,60

    173,50

    1,46

    0,90

    58

    135

    EWUG-25-054

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    250,70

    252,30

    1,50

    1,18

    22

    123

    EWUG-25-055

    Erzschnüre

    Ressourcenumwandlung

    337,00

    339,70

    1,91

    1,79

    27

    179

    EWUG-25-055

    Erzgang

    Ressourcenumwandlung

    350,50

    353,10

    1,10

    3,73

    54

    371

    EWUG-25-055

    Erzgang Aitana 1

    Ressourcenumwandlung

    356,90

    363,45

    5,67

    1,61

    37

    174

    EWUG-25-055

    Erzgang Aitana 2

    Ressourcenumwandlung

    369,00

    372,80

    3,29

    1,61

    38

    175

    EWUG-25-055

    Erzgang Aitana 3

    Ressourcenumwandlung

    375,00

    381,65

    5,76

    1,59

    10

    145

    EWUG-25-056

    Erzgang Ermitaño 1

    Ressourcenumwandlung

    150,20

    152,85

    1,87

    1,56

    48

    181

    EWUG-25-056

    Erzgang Ermitaño 2

    Ressourcenumwandlung

    155,55

    160,65

    3,61

    1,11

    49

    144

    EWUG-25-056

    Erzschnüre

    Ressourcenumwandlung

    214,65

    216,75

    1,61

    1,35

    14

    129

    EWUG-25-056

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    249,15

    250,45

    1,22

    1,47

    26

    151

    EWUG-25-058

    Erzschnüre

    Ressourcenumwandlung

    166,55

    168,10

    1,00

    1,67

    13

    156

    EWUG-25-058

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    175,50

    188,20

    8,16

    1,35

    41

    156

    EWUG-25-059

    Erzschnüre

    Ressourcenumwandlung

    133,50

    135,30

    1,69

    3,04

    50

    308

    EWUG-25-060

    Erzgang

    Ressourcenumwandlung

    116,80

    118,20

    1,32

    1,46

    53

    176

    EWUG-25-060

    Erzgang

    Ressourcenumwandlung

    155,25

    156,60

    1,11

    1,50

    119

    247

    EWUG-25-060

    Erzgang

    Ressourcenumwandlung

    158,20

    161,00

    2,29

    1,11

    51

    146

    EWUG-25-060

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    181,10

    183,85

    2,66

    3,00

    59

    314

    EWUG-25-062

    Erzgang

    Ressourcenumwandlung

    136,70

    138,50

    1,56

    1,41

    72

    191

    EWUG-25-062

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    171,90

    177,90

    3,86

    1,84

    38

    195

    EWUG-25-062

    Erzgang

    Ressourcenumwandlung

    185,80

    188,60

    1,80

    1,30

    20

    131

    EWUG-25-064

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    210,20

    215,85

    4,89

    2,13

    70

    251

    EWUG-25-065

    Erzgang Ermitaño

    Ressourcenumwandlung

    123,80

    125,15

    1,03

    1,35

    56

    171

    EWUG-25-065

    Erzschnüre

    Ressourcenumwandlung

    150,50

    154,80

    3,29

    1,62

    32

    170

    EWUG-25-065

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    160,60

    163,45

    2,33

    1,33

    14

    127

    EWUG-25-066

    Erzgang Ermitaño

    Ressourcenumwandlung

    130,25

    134,40

    2,08

    0,95

    35

    115

    EWUG-25-066

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    203,90

    205,35

    1,36

    1,09

    49

    141

    EWUG-25-068

    Erzgang Ermitaño

    Ressourcenumwandlung

    114,25

    116,05

    1,38

    2,29

    91

    286

    EWUG-25-071

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    179,00

    184,80

    4,10

    1,55

    59

    190

    EWUG-25-072

    Erzgang Aitana 1

    Ressourcenumwandlung

    253,45

    261,10

    4,39

    1,40

    54

    173

    EWUG-25-072

    Erzgang Aitana 2

    Ressourcenumwandlung

    264,60

    267,60

    1,72

    0,18

    227

    242

    EWUG-25-073

    Erzgang Aitana 1

    Ressourcenumwandlung

    284,80

    296,90

    6,05

    1,96

    57

    223

    EWUG-25-073

    einschl.

    Ressourcenumwandlung

    285,85

    286,20

    0,17

    14,13

    301

    1502

    EWUG-25-073

    Erzgang Aitana 2

    Ressourcenumwandlung

    299,45

    303,90

    2,22

    1,68

    40

    183

    EWUG-25-073

    Erzgang Aitana 3

    Ressourcenumwandlung

    309,00

    311,00

    1,00

    1,19

    24

    125

    EWUG-25-074

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    205,20

    213,65

    5,43

    5,04

    126

    554

    EWUG-25-074

    einschl.

    Ressourcenumwandlung

    206,80

    207,50

    0,45

    13,40

    234

    1373

    EWUG-25-075

    Erzgang Aitana 1

    Ressourcenumwandlung

    309,75

    316,95

    3,04

    1,53

    22

    152

    EWUG-25-075

    Erzgang Aitana 2

    Ressourcenumwandlung

    321,95

    324,90

    1,25

    0,72

    814

    876

    EWUG-25-075

    einschl.

    Ressourcenumwandlung

    324,10

    324,60

    0,21

    0,82

    4441

    4510

    EWUG-25-076

    Erzgang

    Ressourcenumwandlung

    172,60

    174,00

    1,07

    2,10

    37

    216

    EWUG-25-076

    Erzgang

    Ressourcenumwandlung

    181,95

    183,95

    1,88

    1,97

    73

    240

    EWUG-25-076

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    191,20

    197,65

    6,06

    1,46

    59

    183

    EWUG-25-077

    Erzgang Ermitaño

    Ressourcenumwandlung

    285,60

    292,30

    4,31

    1,58

    46

    181

    EWUG-25-079

    Erzgang Aitana

    Ressourcenumwandlung

    284,70

    295,00

    4,35

    1,26

    31

    138

    Anmerkungen:

    1. Alle Bohrlöcher sind Diamantkernbohrungen; AgÄq-Gehalt = Ag-Gehalt (g/t) + [Au (g/t) * 85].
    2. Die „Von-bis“-Länge ist in Metern angegeben, die wahre Mächtigkeit des Abschnitts wird pro Bohrloch und Erzgangwinkel berechnet.
    3. Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, der Probenart, dem Azimut, der Neigung und der Gesamttiefe sind im Anhang aufgeführt.
    4. Die bedeutenden Gold- und Silberbohrabschnitte wurden unter Verwendung der längengewichteten Durchschnittswerte der ungedeckelten Analysewerte der Proben, eines Mindestgehalts von 110 g/t AgÄq (Cutoff-Gehalt, „COG“) für Santo Niño, von 115 g/t AgÄq für Luna und von 145 g/t AgÄq für Navidad sowie einer Mindestlänge von 1,0 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Ein Maximum von 1,0 m unterhalb des Cutoff-Gehalts wurde als interne Verdünnung zugelassen. Wenn es zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte eine einzelne Probe unterhalb des Cutoff-Gehalts, aber mit einem Gehalt von >75 g/t AgÄq, für kurze Abschnitte zusammengesetzt werden.
    5. Einzelproben oder Abschnitte mit Analyseergebnissen von mehr als 1.000 g/t Ag und/oder 10 g/t Au werden, sofern vorhanden, in jedem Abschnitt als „einschl.“ hervorgehoben.

     

    Die Bohrprogramme von First Majestic folgen etablierten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokollen („QA/QC“), wobei Standards, Leerproben und Duplikate in den Probenstrom eingebracht werden. Nach der geologischen Protokollierung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften geschnitten. Die eine Hälfte des Kerns wird zur Analyse an das Labor geschickt, die andere Hälfte des Kerns wird vor Ort zu Überprüfungs- und Referenzzwecken oder für zukünftige metallurgische Untersuchungen aufbewahrt.

     

    Die Kernproben wurden der Laboreinrichtung von SGS (ISO/IEC 17025:2017) sowie dem Zentrallabor von First Majestic („Zentrallabor“) (ISO 9001:2015) vorgelegt. Bei SGS wird der Goldgehalt mittels 50-g-Brandprobe mit abschließendem Atomabsorptionsverfahren (GE-FAA50V5) ermittelt. Bei Ergebnissen über 10 g/t Gold werden die entsprechenden Proben anhand 50-g-Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren erneut analysiert (GO-FAG50V). Der Silbergehalt wird anhand einer 50-g-Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren (GO-FAG50V) ermittelt. Bei Ergebnissen über 100 g/t Silber werden die entsprechenden Proben mittels 3-Säuren-Aufschluss mit abschließendem Atomabsorptionsverfahren (GE-AAS33E50) erneut analysiert. Im Zentrallabor wird der Goldgehalt anhand 30-g-Brandprobe mit abschließendem Atomabsorptionsverfahren (AU-AA13) ermittelt. Bei Ergebnissen über 10 g/t werden die entsprechenden Proben mittels 30-g-Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren (ASAG-14) erneut analysiert. Der Silbergehalt wird durch einen 3-Säuren-Aufschluss mit abschließendem Atomabsorptionsverfahren ermittelt (AAG-13). Bei Ergebnissen über 100 g/t werden die entsprechenden Proben mittels 30-g-Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren (ASAG-14, ASAG-13) erneut analysiert.

     

    Die Kernproben aus Santo Niño wurden in der Laboreinrichtung von SGS (ISO/IEC 17025:2017) Bottle-Roll-Zyanlaugungsuntersuchungen unter Bedingungen unterzogen, die jenen der Aufbereitungsanlage bei Santa Elena entsprechen, wozu auch ein Produktziel von 40 µm HIGmill zählt. Die Produkte dieser Untersuchungen wurden anhand der folgenden Methoden analysiert: GE_FAA3OV5, GE_AAS33E50, GL_AA582T.

     

    Weitere Informationen zu QA/QC- und Datenverifizierungsangelegenheiten, zu den wichtigsten Annahmen, Parametern und Methoden, die vom Unternehmen zur Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet werden, sowie eine detaillierte Beschreibung der bekannten rechtlichen, politischen, umweltbezogenen und sonstigen Risiken, die sich wesentlich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die potenzielle Erschließung von Mineralreserven und Mineralressourcen auswirken könnten, finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens, der im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

     

    AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IM SENIOR MANAGEMENT

     

    First Majestic freut sich im Rahmen der kontinuierlichen Wachstumsstrategie und Nachfolgeplanung des Unternehmens, die Ernennung von Mani Alkhafaji, derzeit Vice President of Corporate Development & Investor Relations, zum neuen President und Chief Corporate Development Officer mit Wirkung zum 1. Januar 2026 bekannt zu geben. Keith Neumeyer wird bis Ende dieses Jahres weiterhin den Posten des President und Chief Executive Officer von First Majestic bekleiden und ab dem 1. Januar 2026 als Chief Executive Officer von First Majestic tätig sein.

     

    „Ich freue mich, die Ernennung von Mani zum President und Chief Corporate Development Officer bekannt zu geben. Dies ist meiner Meinung nach ein weiterer wichtiger Schritt für First Majestic auf seinem Weg, sich zu einem reiferen und weltweit führenden reinen Silberproduzenten zu entwickeln. Die Führungskompetenz und das Fachwissen von Mani waren entscheidend für die Übernahme von Gatos Silver durch First Majestic im Januar 2025 und er ist bestens positioniert, um unser weiteres Wachstum und unseren Erfolg voranzutreiben. Mani ist seit mehr als zehn Jahren bei First Majestic tätig und hatte in dieser Zeit verschiedene Führungspositionen im Unternehmen inne, darunter Director, Operational and Cost Analysis, General Manager – Jerritt Canyon, Director, Internal Audit, Vice-President, Business Planning & Procurement und zuletzt Vice-President, Corporate Development & Investor Relations. Er verfügt dementsprechend über umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse in den Schlüsselbereichen des Geschäfts von First Majestic“, meint Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. „Ich freue mich darauf, First Majestic mit der Unterstützung von Mani und dem Rest unseres Führungsteams weiterhin als CEO zu leiten.“

     

    QUALIFIZIERTE SACHVERSTÄNDIGE

     

    Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration & Technical Services des Unternehmens und „qualifizierter Sachverständiger“ gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten, einschließlich der diesen Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft.

     

    Hector Mezquita, Vice-President, Metallurgy & Innovation des Unternehmens und „qualifizierter Sachverständiger“ im Sinne von NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen in Bezug auf die metallurgischen Untersuchungen geprüft und genehmigt.

     

    Über FIRST MAJESTIC

     

    First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

     

    First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

     

    FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

    „gezeichnet“

    Keith Neumeyer, President & CEO

     

    Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends durch das Management getroffen wurden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Umwandlung von vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen in Santa Elena, wenn das Unternehmen seine Mineralreserven und Mineralressourcen für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr bekannt gibt; die erwarteten metallurgischen Ausbeuten für Gold und Silber aus der Mineralisierung Santo Niño; die Erwartung des Unternehmens, dass das Bohrprogramm 2025 in Santa Elena zu einer erheblichen Erhöhung der vermuteten Mineralressourcen für den Bezirk führen wird; das Ziel des Unternehmens, den Durchsatz der Anlage in Santa Elena bis Ende 2026 auf 3.500 Tonnen pro Tag zu steigern; und den Zeitpunkt für die Bekanntgabe einer ersten Schätzung der vermuteten Mineralressourcen für die Entdeckung Santo Niño. Die Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Daher werden Anleger darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da keine Gewähr dafür besteht, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie „anstreben“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „können“, „werden“, „projizieren“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „potenziell“, „Ziel“, „beabsichtigen“, ‚könnte‘, „voraussichtlich“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „werden“, „potenziell“, „anstreben“, „sollten“, ‚glauben‘ und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein. Aussagen zu nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei der Erschließung des Konzessionsgebiets vorgefunden wird, und im Falle von nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln solche Aussagen die Schlussfolgerung wider, die auf bestimmten Annahmen basiert, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich ausgebeutet werden kann.

     

    Die tatsächlichen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Veränderungen; die allgemeine Wirtschaftslage einschließlich Inflationsrisiken; Arbeiterbeziehungen; Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften; Änderung der nationalen und kommunalen Regierungen; Schwankungen der Wechselkurse; Umweltrisiken; zusätzlichen Kapitalbedarf; das Ergebnis anhängiger Rechtsstreitigkeiten; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; die Nichterfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen durch Vertragspartner des Unternehmens; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, Studien, Erschließung oder des operativen Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden; sowie jene Faktoren die im Abschnitt mit dem Titel „Description of Business – Risk Factors“ im jüngsten Annual Information Form des Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2024, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht wurde, bzw. im Annual Report des Unternehmens auf Formblatt 40-F für das Jahr zum 31. Dezember 2024, das bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR (www.sec.gov/edgar) eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

     

    Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

     

    Vorsichtshinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten

     

    Das Unternehmen ist ein „ausländischer privater Emittent“ gemäß der Definition in Rule 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das „Canada-U.S. Multi-Jurisdictional Disclosure System“ zu berufen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen über Mineralvorkommen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.

     

    Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den Berichtsstandards in Kanada entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurden.

     

    NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die Veröffentlichung wissenschaftlicher und technischer Informationen über die wesentlichen Mineralienprojekte des Emittenten festlegt.

     

    ANHANG – BOHRLOCHDETAILS

     

    Tabelle A1: Position des Bohrlochkragens, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe bei Santo Niño

     

    Bohrloch

    East

    North

    Höhenlage

    Azimut

    Neigung

    Tiefe (m)

    Typ

    SE-25-26

    581,513

    3,320,378

    837

    180

    -44

    558

    Kern

    SE-25-28

    581,512

    3,320,378

    837

    195

    -47

    584

    Kern

    SE-25-29

    581,305

    3,320,292

    813

    238

    -54

    516

    Kern

    SE-25-30

    581,513

    3,320,379

    837

    171

    -52

    576

    Kern

    SE-25-32

    581,800

    3,320,348

    784

    176

    -71

    700

    Kern

    SE-25-33

    581,304

    3,320,293

    813

    249

    -55

    600

    Kern

    SE-25-34

    581,305

    3,320,293

    813

    240

    -63

    630

    Kern

    SE-25-36

    581,177

    3,320,195

    770

    189

    -43

    261

    Kern

    SE-25-37

    581,176

    3,320,196

    770

    212

    -45

    260

    Kern

    SE-25-38

    581,176

    3,320,197

    770

    239

    -50

    281

    Kern

    SE-25-39

    581,437

    3,320,173

    819

    186

    -62

    360

    Kern

    SE-25-40

    581,095

    3,320,165

    771

    216

    -48

    342

    Kern

    SE-25-41

    581,436

    3,320,173

    820

    202

    -52

    354

    Kern

    SE-25-43

    581,436

    3,320,174

    819

    220

    -51

    348

    Kern

    SE-25-45

    580,973

    3,320,359

    748

    177

    -43

    400

    Kern

    SE-25-50

    581,267

    3,320,129

    778

    179

    -52

    219

    Kern

    SE-25-52

    580,972

    3,320,358

    748

    192

    -48

    393

    Kern

    SE-25-56

    581,306

    3,320,292

    813

    206

    -50

    404

    Kern

     

    Tabelle A2: Position des Bohrlochkragens, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe bei Navidad

     

    Bohrloch

    East

    North

    Höhenlage

    Azimut

    Neigung

    Tiefe (m)

    Typ

    EWUG-25-052

    583,667

    3,319,415

    603

    134

    -70

    1209

    Kern

    EWUG-25-053

    583,638

    3,319,413

    604

    195

    -74

    777

    Kern

    EWUG-25-057

    583,892

    3,319,591

    650

    175

    -65

    1190

    Kern

    EWUG-25-070

    583,891

    3,319,591

    651

    201

    -68

    1362

    Kern

    EWUG-25-078

    583,616

    3,319,502

    579

    155

    -65

    1175

    Kern

    EW-25-394

    582,913

    3,319,502

    917

    160

    -59

    1455

    Kern

     

    Tabelle A3: Position des Bohrlochkragens, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe in der Zone Luna

     

    Bohrloch

    East

    North

    Höhenlage

    Azimut

    Neigung

    Tiefe (m)

    Typ

    EWUG-25-054

    584,610

    3,319,625

    574

    29

    -1

    285

    Kern

    EWUG-25-055

    584,723

    3,319,661

    561

    86

    -7

    432

    Kern

    EWUG-25-056

    584,611

    3,319,624

    574

    36

    3

    288

    Kern

    EWUG-25-058

    584,771

    3,319,648

    557

    24

    -3

    234

    Kern

    EWUG-25-059

    584,748

    3,319,648

    557

    24

    -10

    282

    Kern

    EWUG-25-060

    584,772

    3,319,648

    558

    47

    9

    228

    Kern

    EWUG-25-061

    584,747

    3,319,648

    557

    12

    -8

    276

    Kern

    EWUG-25-062

    584,771

    3,319,648

    557

    38

    -4

    254

    Kern

    EWUG-25-063

    584,746

    3,319,647

    557

    7

    0

    251

    Kern

    EWUG-25-064

    584,770

    3,319,648

    557

    32

    -11

    270

    Kern

    EWUG-25-065

    584,747

    3,319,648

    558

    27

    11

    203

    Kern

    EWUG-25-066

    584,745

    3,319,648

    557

    350

    3

    287

    Kern

    EWUG-25-067

    584,770

    3,319,648

    557

    33

    -17

    282

    Kern

    EWUG-25-068

    584,746

    3,319,648

    558

    4

    13

    209

    Kern

    EWUG-25-069

    584,769

    3,319,649

    557

    51

    -13

    248

    Kern

    EWUG-25-071

    584,772

    3,319,647

    558

    65

    2

    284

    Kern

    EWUG-25-072

    584,767

    3,319,586

    557

    67

    1

    338

    Kern

    EWUG-25-073

    584,766

    3,319,585

    557

    71

    -3

    405

    Kern

    EWUG-25-074

    584,772

    3,319,647

    557

    67

    -8

    254

    Kern

    EWUG-25-075

    584,767

    3,319,585

    557

    80

    -4

    390

    Kern

    EWUG-25-076

    584,771

    3,319,647

    557

    57

    -7

    290

    Kern

    EWUG-25-077

    584,766

    3,319,585

    557

    75

    -11

    423

    Kern

    EWUG-25-079

    584,766

    3,319,586

    557

    77

    2

    366

    Kern

    EW-25-393

    584,932

    3,319,968

    922

    189

    -60

    462

    Kern

    EW-25-396

    584,985

    3,319,844

    931

    177

    -63

    477

    Kern

    EW-25-397

    584,983

    3,319,845

    932

    206

    -67

    476

    Kern

    EW-25-398

    584,983

    3,319,845

    931

    200

    -63

    435

    Kern

    EW-25-399

    584,983

    3,319,844

    931

    200

    -59

    407

    Kern

    EW-25-400

    584,984

    3,319,844

    931

    185

    -61

    419

    Kern

    EW-25-402

    584,985

    3,319,843

    931

    180

    -57

    455

    Kern

    EW-25-403-A

    584,983

    3,319,845

    931

    234

    -62

    431

    Kern

    EW-25-405

    584,984

    3,319,844

    931

    223

    -63

    420

    Kern

    EW-25-406

    584,983

    3,319,844

    931

    229

    -57

    429

    Kern

    Anmerkungen:

    1. Alle Koordinaten des Bohrlochkragens wurden nach Fertigstellung des Bohrlochs mit einer Totalstation bestimmt, wobei UTM WGS84, Zone 13 (Meter) als Bezugssystem diente.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    First Majestic berichtet über anhaltende Explorationserfolge bei Santa Elena und über aktuelle Entwicklungen im Senior Management -          Neue Bohrungen erweitern die Gold- und Silbermineralisierung der Entdeckungen Santo Niño und Navidad in bedeutendem Maße-          Die bei Luna absolvierten Bohrungen dürften zur Umwandlung eines beträchtlichen Anteils der vermuteten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     