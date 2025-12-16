Allink Biotherapeutics schließt eine Finanzierungsrunde der Serie A in Höhe von 47 Millionen US-Dollar ab, um klinische Programme und die Entwicklung neuartiger Plattformen voranzutreiben

Das Unternehmen sicherte sich 47 Millionen US-Dollar durch Verlängerungsrunden der Serie A unter der Leitung von Legend Capital und Meituan Long-Z Investment mit starker Unterstützung sowohl von neuen Investoren als auch von bestehenden Unterstützern

Erlöse zur Förderung von zwei differenzierten und äußerst wettbewerbsfähigen ADC-Programmen in globalen Phase-I-Studien

Die Finanzierung wird die weitere Entwicklung von ADC- und multispezifischen Antikörperplattformen unterstützen, die darauf abzielen, kritische Einschränkungen bestehender biologischer Therapeutika zu überwinden

SHANGHAI, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Allink Biotherapeutics, Inc. (AllinkBio), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und multispezifischer Antikörpertherapeutika für die Onkologie und Immunologie konzentriert, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Erweiterungsrunden der Serie A bekannt, in denen 47 Millionen US-Dollar aufgebracht wurden. Die Finanzierungsrunde wurde vom bestehenden Investor Legend Capital und dem neuen Investor Meituan Long-Z Investment angeführt, gefolgt von anderen namhaften bestehenden und neuen Investoren wie Lanchi Ventures, Yuanbio Venture Capital, 5Y Capital, Lapam Capital, Runzhang Venture Capital usw.

Vorantreiben der globalen klinischen Entwicklung für zwei führende Wirkstoffe

Die Finanzierungsrunde der Serie A wird dazu beitragen, die globale klinische Entwicklung der beiden führenden Programme des Unternehmens mit deutlichen Wettbewerbsvorteilen voranzutreiben. ALK201, ein potenziell erstklassiges und bestes FGFR2b-gerichtetes ADC, hat bei mehreren Tumorarten vielversprechende Wirksamkeitssignale mit einem günstigen Sicherheitsprofil gezeigt, was seine Entwicklung als Basistherapie für FGFR2b-überexprimierende solide Tumoren unterstützt. Parallel dazu haben erste klinische Daten zu ALK202 vorläufige Hinweise auf das Potenzial des bispezifischen ADC gegen EGFR/cMET als Eckpfeilertherapie bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs geliefert. Darüber hinaus wird das Programm auf die klinische Bewertung einer breiteren Palette von Biomarker-definierten Tumortypen und Patientengruppen ausgeweitet.