    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Allink Biotherapeutics schließt eine Finanzierungsrunde der Serie A in Höhe von 47 Millionen US-Dollar ab, um klinische Programme und die Entwicklung neuartiger Plattformen voranzutreiben

    • Das Unternehmen sicherte sich 47 Millionen US-Dollar durch Verlängerungsrunden der Serie A unter der Leitung von Legend Capital und Meituan Long-Z Investment mit starker Unterstützung sowohl von neuen Investoren als auch von bestehenden Unterstützern
    • Erlöse zur Förderung von zwei differenzierten und äußerst wettbewerbsfähigen ADC-Programmen in globalen Phase-I-Studien
    • Die Finanzierung wird die weitere Entwicklung von ADC- und multispezifischen Antikörperplattformen unterstützen, die darauf abzielen, kritische Einschränkungen bestehender biologischer Therapeutika zu überwinden

    SHANGHAI, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Allink Biotherapeutics, Inc. (AllinkBio), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und multispezifischer Antikörpertherapeutika für die Onkologie und Immunologie konzentriert, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Erweiterungsrunden der Serie A bekannt, in denen 47 Millionen US-Dollar aufgebracht wurden. Die Finanzierungsrunde wurde vom bestehenden Investor Legend Capital und dem neuen Investor Meituan Long-Z Investment angeführt, gefolgt von anderen namhaften bestehenden und neuen Investoren wie Lanchi Ventures, Yuanbio Venture Capital, 5Y Capital, Lapam Capital, Runzhang Venture Capital usw.

    Vorantreiben der globalen klinischen Entwicklung für zwei führende Wirkstoffe

    Die Finanzierungsrunde der Serie A wird dazu beitragen, die globale klinische Entwicklung der beiden führenden Programme des Unternehmens mit deutlichen Wettbewerbsvorteilen voranzutreiben. ALK201, ein potenziell erstklassiges und bestes FGFR2b-gerichtetes ADC, hat bei mehreren Tumorarten vielversprechende Wirksamkeitssignale mit einem günstigen Sicherheitsprofil gezeigt, was seine Entwicklung als Basistherapie für FGFR2b-überexprimierende solide Tumoren unterstützt. Parallel dazu haben erste klinische Daten zu ALK202 vorläufige Hinweise auf das Potenzial des bispezifischen ADC gegen EGFR/cMET als Eckpfeilertherapie bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs geliefert. Darüber hinaus wird das Programm auf die klinische Bewertung einer breiteren Palette von Biomarker-definierten Tumortypen und Patientengruppen ausgeweitet.

    Seite 1 von 3 



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Allink Biotherapeutics schließt eine Finanzierungsrunde der Serie A in Höhe von 47 Millionen US-Dollar ab, um klinische Programme und die Entwicklung neuartiger Plattformen voranzutreiben Das Unternehmen sicherte sich 47 Millionen US-Dollar durch Verlängerungsrunden der Serie A unter der Leitung von Legend Capital und Meituan Long-Z Investment mit starker Unterstützung sowohl von neuen Investoren als auch von bestehenden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     