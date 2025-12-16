    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIEN IM FOKUS

    Rüstungswerte bleiben nach Ukraine-Gesprächen unter Druck

    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rüstungswerten reagieren am Dienstag mit weiteren Kursverlusten auf die Ukraine-Gespräche in Berlin. Rheinmetall büßten im vorbörslichen Tradegate-Handel 4,3 Prozent an Wert ein, was auf Xetra bedeuten würde, dass sie wieder unter ihre 21-Tage-Linie fallen. Im MDax verloren Renk und Hensoldt auf der Tradegate-Plattform bis zu vier Prozent. Auch TKMS wurden dort schwächer gehandelt.

    Als Belastung galt, dass alle an den jüngsten Gesprächen in Berlin beteiligten Seiten die Verhandlungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs als Fortschritt bezeichneten. Das betrifft vor allem die Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands. US-Präsident Donald Trump sagte in Washington, man sei jetzt "näher" als bisher an einer Lösung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj scheint sich damit abgefunden zu haben, dass ein Nato-Beitritt unrealistisch ist. Nun geht es darum, wie man eine Beistandsgarantie der Nato-Staaten hinbekommt, die Artikel 5 des Nato-Vertrags ähnelt./tih/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 1.516 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -7,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 68,96 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.175,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.980,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +31,91 %/+66,56 % bedeutet.




    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, wie Friedensverhandlungen und Politik die Kursentwicklung von Rheinmetall beeinflussen. Einige sehen die langfristige Fundamentaldynamik durch gemeinsame Produktion, zementierte Aufträge und eine sicherheitspolitische Wende als stark; andere warnen vor kurzfristiger Verkaufsangst bei Friedenssignalen. Charttechnik wird kritisch gesehen (tiefere Hochs/Tiefs, mögliches Tief um ~1250); mehrere Nutzer wollen bei ca. 10% Rückgang nachkaufen.

    5 im Artikel enthaltene Werte
