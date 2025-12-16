    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Erneut Kursverluste - Sorgen um China, Zinsen und KI-Bewertung

    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkte haben am Dienstag mit Verlusten an den schwächeren Wochenauftakt angeknüpft. Ähnlich wie an der Wall Street drücken weiterhin die Sorgen um hohe Bewertungen bei Aktien rund um Künstliche Intelligenz (KI) auf die Kurse. In China belasteten zudem wieder aufgeflammte Ängste um einen Konjunkturabschwung und in Japan hielten sich die Anleger mit Blick auf den anstehenden Leitzinsentscheid der dortigen Notenbank zurück.

    Ähnlich wie in den vergangenen Tagen an der Wall Street schichteten wegen der KI-Sorgen auch in China die Anleger um und zogen sich aus Techwerten zurück. Der Kursverfall im Techsektor untergräbt nach einer Reihe von zuletzt schwachen chinesischen Konjunkturdaten das Anlegervertrauen in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.

    Bereits am Vortag hatten enttäuschende Daten unter anderem zur Industrieproduktion für sinkende Kurse in China gesorgt. Am Dienstag kam die Abwärtsspirale noch schneller in Gang, auch angefacht durch wieder aufflammende Sorgen vor einer Immobilienkrise, da ein großer Bauträger des Landes seine Schulden umstrukturieren muss. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab um 1,20 Prozent auf 4.497,55 Punkte nach.

    In der chinesischen Sonderverwaltungszone knüpfte der Hang-Seng-Index ebenfalls an seine Verluste vom Vortag an und gab im späten Handel um 1,69 Prozent auf 25.195,22 Punkte nach. Die Anteile an der Alibaba Group gehörten dort zu den größten Verlierern.

    Auch der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte weiter ein, er verlor nach einem bereits schwachen Wochenbeginn am Dienstag 1,56 Prozent auf 49.383,29 Zähler.

    An Japans Aktienmärkten bleiben die Anleger vor der Zinsentscheidung der Bank of Japan zum Wochenschluss auf der Hut. Am Markt gilt bereits ein Leitzinsanstieg auf das höchste Niveau seit 30 Jahren als gesetzt. Die japanische Notenbank hatte wegen der anziehenden Inflation im Land signalisiert, dass sie höhere Zinsen erwägt. Daher wird auf die noch vor dem Notenbanktreffen im Laufe der Woche erwarteten Inflationsdaten ebenfalls mit großer Spannung gewartet.

    An der Börse in Sydney verlor der australische Leitindex S&P/ASX 200 zuletzt 0,42 Prozent auf 8.598,95 Punkte./tav/jha/




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    dpa-AFX
