Chance von 152,76 Prozent p.a.!

Die Strategie von Infineon im Bereich Halbleiterprodukte für die Automobilindustrie ist nicht vollständig aufgegangen. Schlecht ausgelastete Produktionsstätten haben im Geschäftsjahr 2023/24 und 2024/25 das Ergebnis belastet. So sind die Leerstandskosten in dieser Periode von 800 Millionen Euro auf rund 1 Milliarde gestiegen. Gleichzeitig ist die Marge im gleichen Zeitraum von 20,80 Prozent auf 17,50 Prozent gefallen. Trotz dieser Herausforderungen bewertet die Schweizer Großbank UBS die Aktie in ihrer jüngsten Analyse mit einem Kursziel von 44 Euro. Die Begründung lautet, dass der Boom im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) voraussichtlich auch im Jahr 2026 anhalten wird. Besonders die Aussicht auf ein Marktvolumen von 8 bis 12 Milliarden Euro für Stromversorgungslösungen in KI-Rechenzentren bis 2030 könnte sich positiv auf Infineon auswirken.

Der Aktienkurs von Infineon bewegt sich seit Mitte Juni 2023 in einer Seitwärtsrange, die im Wesentlichen durch die Unterstützung bei 28,455 Euro und den Widerstand bei 38,520 Euro begrenzt wird. Ein deutlicher Kursrückgang Anfang April 2025 wurde durch Maßnahmen der US-Administration ausgelöst, die nahezu alle Länder der Welt mit Importzöllen belegte. In den folgenden Handelstagen fiel der Kurs von Infineon unter die Unterstützung bei 28,455 Euro und erreichte am 7. April ein partielles Tief bei 23,170 Euro. Die anschließende Erholung verlief ebenso schnell wie der Rückgang. Bereits am 10. Juli 2025 stieg der Kurs wieder bis an die obere Begrenzung der Seitwärtsrange bei 38,520 Euro. Diese obere Begrenzung stellt einen Widerstand dar, der seit Mitte Juni 2023 bereits sechs Mal getestet wurde. Sollten sich die grundlegenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Infineon nicht deutlich verbessern, ist davon auszugehen, dass der Kurs auch beim siebten Versuch an diesem Widerstand scheitern wird. Aktuell zeigt sich der Aktienkurs schwächer und testet die Unterstützung bei 35,785 Euro. Kurzfristig liegt der Fokus eher auf der Unterstützung bei 30,630 Euro. Bleibt die Volatilität in den kommenden 10,5 Wochen auf dem aktuellen Niveau oder nimmt sogar ab, könnte sich die Seitwärtsbewegung fortsetzen, ohne dass diese Unterstützung erneut getestet wird.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Infineon Technologies AG (FD3LZB), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 20.02.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 30,00 Euro auf der Unterseite und 55,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 15. Dezember 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,81 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 152,76 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 30,630 Euro fällt oder über den Widerstand bei 53,630 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Infineon Technologies AG (Stand: 15.12.2025, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD3LZB Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,62 / 7,82 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 30,00 Euro Basiswert: Infineon Technologies AG obere KO-Schwelle: 55,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,77 Euro Laufzeit: 20.02.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 152,76 % p.a. Quelle: Société Générale

