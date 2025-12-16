UBS stuft LANXESS AG auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 23 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Gegenwind durch Überkapazitäten bremse beim Spezialchemiekonzern eine Erholung, schrieb Christian Bell am Montagabend. Der Bewertungsaufschlag der Aktien gegenüber europäischen Branchenkollegen sei nicht gerechtfertigt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 17,20EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Christian Bell
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 14
Kursziel alt: 23
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
