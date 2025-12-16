Unter Druck: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank im Blick
Zwischen Washington und Europa wächst ein gefährliches Bündnis: Trumps Lager und Rechtspopulisten wie die AfD schmieden eine Allianz, die die EU politisch ins Wanken bringen soll.
- Die US-Republikaner und europäische Rechtspopulisten, insbesondere die AfD, verflechten sich zunehmend, während Trump diese Allianz strategisch unterstützt.
- Trump bezeichnet Europa als "schwach" und "verfallen", um die öffentliche Wahrnehmung zu verändern und Europa als illegitimen politischen Akteur darzustellen.
- Trumps Umfeld baut ein transatlantisches Netzwerk rechter Einflusszonen auf, was die ideologische Infrastruktur zwischen den USA und europäischen Rechtspopulisten stärkt.
- Trumps aggressive Rhetorik gegen die EU und deren Regulierung zielt darauf ab, die liberalen Demokratien zu destabilisieren und die EU als politischen Wettbewerber zu schwächen.
- Die EU-Digitalgesetzgebung wird als Bedrohung für autoritäre Politikstile wahrgenommen, was Trumps aggressive Reaktionen erklärt.
- Der Druck auf Europa, mehr Eigenverantwortung in der Verteidigung zu übernehmen, wird von den USA verstärkt, was die politische Solidität Europas gefährdet.
Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,0750EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
+1,10 %
+3,37 %
+2,22 %
+21,85 %
+67,27 %
+24,66 %
-1,60 %
-36,97 %
