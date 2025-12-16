    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Smart-Brillen

    Mit DIESEM zukünftigen KI-Gewinner rechnet niemand!

    Citi-Analysten haben ihre Kaufempfehlung für den Ray-Ban-Hersteller EssilorLuxottica bekräftigt: KI-Brillen seien das nächste große Ding!

    • Citi bekräftigt Kaufempfehlung für EssilorLuxottica.
    • Smartbrillen als zukünftiges Edge-Device prognostiziert.
    • Umsatz von 40 Mrd. USD bis 2030 bei 110 Mio. Einheiten.
    Foto: EssilorLuxottica

    Das zentrale Objekt der technisierten Moderne vereint alles in einem: Uhr, Telefon, Kompass, Geldkarte: Unser Smartphone.

    Die Analysten von Citi meinen nun, dass die Smartbrille das nächste große, sogenannte Edge-Device sein wird: Also ein Gerät, das direkt Daten verarbeitet, statt sie erst an die Cloud weiterzugeben.

    Ein Beispiel aus der möglichen Zukunft für Edge-Verarbeitung und Funktion: Man sitzt im Café bei einem Latte Macchiatto, wobei dieses Detail nicht relevant ist, und hört seinem englischsprachigen Gegenüber zu, während die Übersetzung direkt auf dem Bildschirm der Brille erscheint. 

    Citi zeigte sich am Montag daher für EssilorLuxottica äußerst optimistisch. Das Unternehmen stellt gemeinsam mit Meta Platform Smarte Brillen her. Die Analysten der Bank sind für das Marktumfeld sehr optimistisch: Bis 2030 sehen sie jährliche Zuwächse von je 100 Prozent.

    Das würde laut den Analysten bedeuten, dass der Verkauf bis zu diesem Jahr ein Volumen von 110 Millionen verkauften EInheiten überschreiten wird. Den Umsatz taxiert Citi dabei auf 40 Milliarden US-Dollar. Denn auch Google plant eine KI-Brille, die es ermöglichen soll, mit Gemini zu kommunizieren.

    Trotz eines Verkaufspreises von 799 US-Dollar schlägt sich die Popularität der Brillen bereits in den Geschäftszahlen von Luxottica nieder.

    Das Unternehmen meldete zuletzt ein Wachstum von 12 Prozent: ein Viertel dieses Wachtums lässt sich bereits direkt auf der Kooperation mit Meta zurückführen.

    In diesem Jahr haben die Anteilsscheine von EssilorLuxottica rund 20 Prozent zugelegt. Das Kurziel von Citi für die Aktie von EssilorLuxottica liegt aktuell bei 339 Euro. Das entspricht einem Potenzial von rund 20 Prozent für die Papiere.

    Die britische Investmentbank Barclays ist sogar noch optimistischer. Sie hat aktuell ihr Rating für EssilorLuxottica auf "Overweight" belassen, mit einem Kursziel von 365 Euro. Das entspricht einem Kurspotenzial von gut 29 Prozent.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Verfasst von Krischan Orth
