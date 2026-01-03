    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari

    Hammer-Ausblick für 2026

    Verbrenner-Comeback? Bei DIESEN 5 EU-Autoaktien sind die BofA-Banker BULLISH!

    Europas Autoaktien vor der Wende? Die Bank of America sieht 2026 großes Aufholpotenzial bei Auto-Titeln – von Ferrari über VW bis zu günstigen Zulieferern. Lockerere CO₂-Regeln könnten zum Kurstreiber werden.

    Europas Autoaktien stehen vor einem spannenden Jahr. Nach Einschätzung der Bank of America könnten im Jahr 2026 zwei gegenläufige Trends eintreten: Einerseits könnte es eine Lockerung der CO₂-Regeln in der EU geben, andererseits könnte der harte Wettbewerb aus China zurückkehren. Das eröffnet mutigen Anlegern Chancen, denn aus Sicht der Analysten sind viele Auto-Titel auffallend günstig bewertet.

    Horst Schneider, Leiter der europäischen Autoaktien-Analyse bei Bank of America Securities, sieht vor allem bei stark gefallenen Papieren erhebliches Aufholpotenzial. Der Sektor folge häufig einem bekannten Muster: ein guter Jahresauftakt, eine Schwächephase im weiteren Verlauf und eine Erholung zum Jahresende. Ein ähnlicher Verlauf sei auch 2026 denkbar.

    Ganz oben auf der Favoritenliste steht Ferrari. Der italienische Sportwagenbauer hat zuletzt an Bewertung verloren und zählte zeitweise zu den schwächeren Performern. Genau das mache die Aktie nun wieder interessant. Trotz der Vorbereitungen für den im Oktober geplanten Start des ersten vollelektrischen Ferraris bleibt das Management traditionell vorsichtig bei Prognosen. Historisch gesehen hat Ferrari seine Ziele im Verlauf der Planungszeiträume regelmäßig angehoben – ein Muster, das sich in den kommenden Jahren wiederholen könnte.

    Zudem könnte Rückenwind aus Brüssel kommen. Die EU-Kommission arbeitet an einer Abschwächung der Vorgaben, die ab 2035 den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor faktisch verbieten sollen. Eine solche Kehrtwende würde europäischen Herstellern helfen, da die Nachfrage nach Elektroautos in Europa weiterhin hinter der in den USA und China zurückbleibt. Für Ferrari würde sich dadurch die Möglichkeit eröffnen, gegen Ende des Jahrzehnts erneut stärker auf margenstarke Verbrennerprojekte zu setzen.

    Generell hält Schneider den Autosektor für günstig bewertet. Abgesehen von Premiumtiteln wie Ferrari notieren viele Hersteller weiterhin mit sehr niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen. Volkswagen und Renault, die sich stark auf Europa fokussieren, kommen teils nur auf das Vier- bis Fünffache der erwarteten Gewinne. Der Markt preist damit ein sehr negatives Langfristszenario ein. Sollten die CO₂-Regeln tatsächlich gelockert werden, könnten sich die Bewertungen deutlich verbessern. Rechnerisch wären so Kursgewinne von rund 25 Prozent möglich.

    Neben Autobauern nennt die Bank of America auch Zulieferer als interessante Anlageideen. Continental könnte durch den möglichen Verkauf der ContiTech-Sparte für rund fünf Milliarden Euro Spielraum für eine hohe Sonderdividende schaffen. Zudem verweist Schneider auf den Automobilzulieferer Aumovio, der mit einem Abschlag von 40 bis 50 Prozent gegenüber Wettbewerbern gehandelt wird – ein potenziell attraktiver Einstiegszeitpunkt für risikobereite Investoren.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
