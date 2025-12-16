    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSilver One Resources AktievorwärtsNachrichten zu Silver One Resources
    Silver One erweitert die Exploration nach hochgradigem Silber bei Phoenix Silver - Einsatz von drohnenbasierter Magnetometrie und Bodenradar

    Vancouver, BC – 16. Dezember 2025 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE; OTCQX: SLVRF; FWB: BRK1 – „Silver One” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass es mit einer detaillierten drohnengestützten Magnetometrie-Untersuchung und einer Bodenradaruntersuchung („GPR”) in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Silberprojekt Phoenix in Arizona beginnt. Die Untersuchungen werden das Gebiet 417, das bereits 2024 bebohrt wurde, sowie die historische Mine Mexican, die sich etwa 600 Meter westlich befindet, abdecken (siehe Abbildung 1).

     

    Bohrungen im Jahr 2024 durchschnitten gezielte Aderstrukturen im Gebiet 417, die Abschnitte von bis zu 3.800 g/t und 0,97 % Kupfer auf 0,35 m ergaben (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Februar 2025). Das Programm stieß jedoch nicht auf die massive native Silbermineralisierung, die durch die in der Nähe der Oberfläche beobachteten hochgradigen Silberfragmente repräsentiert wird. Extrem hochgradige Silbertaschen treten wahrscheinlich als Linsen und Ausläufer innerhalb mineralisierter Strukturen auf, und ihre Erkennung kann durch die bevorstehenden geophysikalischen Untersuchungen besser umrissen werden. Mit diesen zusätzlichen geophysikalischen Informationen versucht das Unternehmen, die Lage potenzieller silberhaltiger Bohr- und/oder Schürfgraben-Ziele zu verfeinern.

     

    Die magnetometrische Untersuchung dient der Abgrenzung linearer Merkmale wie Strukturen, Adern und Gänge, die möglicherweise mit einer Silbermineralisierung in Verbindung stehen. Diese Merkmale werden als mögliche Quellen für die zuvor im Gebiet 417 entdeckten hochgradigen Silberfragmente interpretiert. Die Hauptstruktur 417 verläuft in westlicher Richtung zur alten Mine Mexican, die ebenfalls im Rahmen dieser Untersuchungen getestet werden soll.

     

    Bodenradar wurde erfolgreich in der Mineralexploration eingesetzt, um oberflächennahe Lithiumpegmatite, gebänderte Eisenformationen, Laterite, Bauxite und andere Lagerstätten zu kartieren (Jan Francke Published Works https://groundradar.com/resources/published-works; und https://groundradar.com/services/resource-exploration/lithium-pegmatit ...). Bei Phoenix Silver kann das GPR metallische Massen aufspüren, unterirdische Strukturen kartieren und historische Bergwerksanlagen wie die der alten Mine Mexican identifizieren. Diese Erkenntnisse werden dazu beitragen, die Exploration zu steuern und Bohr- und/oder Schürfgrabenziele zu definieren.

