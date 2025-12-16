New Earth Resources gibt Explorationspläne für sein ehemals produzierendes Uranprojekt Lucky Boy bekannt

Vancouver, British Columbia--(16. Dezember 2025) / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) („New Earth“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn der Explorationsaktivitäten auf seinem ehemals produzierenden Uranprojekt Lucky Boy in Gila County, Arizona, bekannt zu geben. Diese Explorationsphase zielt darauf ab, das Verständnis der Uranmineralisierung innerhalb des Projektgebiets zu verbessern.

Das geplante Explorationsprogramm schließt umfassende geologische Kartierungen, geochemische Untersuchungen und Szintillometermessungen ein. Diese Aktivitäten sollen zur Bewertung der potenziellen Uranressourcen und zur weiteren Definition der geologischen Merkmale innerhalb des Projektgeländes beitragen.

Geologische Kartierungen : Es werden detaillierte geologische Kartierungen durchgeführt, um Gesteinsformationen, Mineralisierungsmuster und strukturelle Merkmale zu identifizieren und zu charakterisieren, die für den Erfolg der Explorationsarbeiten entscheidend sind. Geochemische Untersuchungen : Es wird eine Reihe von geochemischen Probenahmen durchgeführt, um Daten zur Boden- und Gesteinschemie zu sammeln, die für die Identifizierung von Gebieten mit potenzieller Uranmineralisierung von entscheidender Bedeutung sind. Szintillometermessungen : Der Einsatz von Szintillometern wird die Echtzeitmessung der Radioaktivität im Gelände erleichtern. Diese nicht-invasive Technik wird dazu beitragen, vielversprechende Gebiete für weitere Explorationsarbeiten zu identifizieren.

„Wir sind sehr begeistert, mit dieser Phase unseres Explorationsprogramms in unserem ehemals produzierenden Vorzeige-Urankonzessionsgebiet Lucky Boy zu beginnen“, erklärt Lawrence Hay, CEO von New Earth Resources Corp. „Aufbauend auf der Produktionsgeschichte des Projektgebiets führt unser Team geologische Kartierungen, geochemische Untersuchungen und Szintillometermessungen durch, um die Abgrenzung von vorrangigen Gebieten zu unterstützen und so einen Vorgehensplan für zukünftige Explorationsarbeiten zu erstellen.“

Das Explorationsprogramm soll im Januar 2026 beginnen, und das Unternehmen geht davon aus, dass es in den kommenden Monaten über die Fortschritte berichten wird.

Aufstockung der Flow-Through-Privatplatzierung

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es seine zuvor angekündigte Privatplatzierung (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. Dezember 2025) von Flow-Through-Einheiten (jeweils eine „FT-Einheit“) zu einem Preis von 0,45 Dollar pro FT-Einheit aufstocken wird. Das Unternehmen wird nun bis zu 2.444.444 FT-Einheiten (verglichen mit zuvor 2.222.222 FT-Einheiten) ausgeben, um einen Bruttoerlös von bis zu 1.100.000 $ (verglichen mit zuvor 1.000.000 $) zu erwirtschaften. Jede FT-Einheit besteht aus einer „Flow-Through“-Aktie und einem Aktienkaufwarrant (jeweils ein „FT-Einheiten-Warrant“, der den Inhaber berechtigt, innerhalb von sechsunddreißig (36) Monaten ab dem Ausgabedatum eine Aktie zu einem Preis von 0,60 $ pro Aktie zu erwerben). Der Erlös, den das Unternehmen aus dem Verkauf der FT-Einheiten erzielt, wird für förderfähige „kanadische Explorationsausgaben“ („CEE“) verwendet, bei denen es sich um „Flow-Through-Bergbauaufwendungen“ (wie dieser Begriff im Income Tax Act (Kanada) definiert ist) auf den Mineralexplorationskonzessionsgebieten des Unternehmens in Kanada handelt.