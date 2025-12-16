    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirst Hydrogen AktievorwärtsNachrichten zu First Hydrogen
    First Hydrogen – Überblick über das Unternehmen und Ausblick

    First Hydrogen – Überblick über das Unternehmen und Ausblick
    VANCOUVER, BC, 16. Dezember 2025 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWE: FIT) freut sich, ein Update zu den neuesten Entwicklungen geben zu können. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Förderung sauberer Energietechnologien für ein Null-Emissions-Ökosystem. 

     

    Forschung zu Brennstoffen aus Salzschmelze

     

    In der Pressemitteilung vom 25. November 2025 kündigte First Hydrogen die Aufnahme eines gezielten technischen Forschungsprogramms mit der University of Alberta an. Diese von Professor Muhammad Taha Manzoor geleiteten Arbeiten kennzeichnen die erste Phase eines umfassenderen Programms zu Reaktor-Brennstoffmaterialien sowie zur Konstruktion und Optimierung der Konstruktion von SMRs. Damit soll First Hydrogens längerfristiger Plan gestützt werden, zuverlässige und saubere Energie mit grüner Wasserstoffproduktion, Datenzentren und KI-gesteuertem Strombedarf zu verbinden.

     

    Zielsetzung: Ziel ist es, nicht-radioaktive Alternativ-Brennstoffmischungen aus Salzschmelze zu identifizieren und zu empfehlen, die die Eigenschaften tatsächlich uranhaltiger Brennstoffsalze nachbilden. 

     

    Zweck: Diese Anfangsphase ist für frühe Experimente im Labormaßstab sowie für die Entwicklung von Prototypen entscheidend, da sie Forschung und Risikominderung ermöglicht, ohne dass die mit radioaktiven Materialien verbundenen Vorschriften und Komplexitäten berücksichtigt werden müssen.

     

    Nächste Schritte: Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten werden die nächsten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens leiten, einschließlich der Einrichtung von Labors, der Planung von Versuchen und der Zusammenarbeit mit Materiallieferanten. 

     

    Langfristige Vision: Das Unternehmen verfolgt die langfristige Vision, stabile und saubere Energie aus SMRs mit Elektrolyse zu verbinden, um grüne Energie einschließlich grünem Wasserstoff zu erzeugen und damit Datenzentren, KI-Infrastruktur und die wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeuge des Unternehmens zu unterstützen. 

     

    First Hydrogens breiterer Fokus auf saubere Energie

     

    First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen für saubere Energie und Technologie, das sich auf ein vertikal integriertes Ökosystem für grüne Energie konzentriert, einschließlich:

