Wirtschaft
Experten kritisieren hohe Retourenquote von Onlinehändlern
Kostenlose Retouren seien "ein mächtiges strategisches Schwert, um kleinere Konkurrenten aus dem Markt zu drängen, die sich ein solches Retourenmanagement gar nicht leisten können", sagte der Wissenschaftler. Aus Asdeckers Sicht gäbe es nur ein wirksames Mittel gegen die Rücksendeflut: ein Gesetz, das Onlinehändler zwingt, ihre Kunden für Retouren zur Kasse zu bitten.
Die Industrie wehrt sich gegen den Vorwurf. "Wir versuchen, unseren Kunden zu helfen, von Anfang an das richtige Produkt zu bestellen", sagte Rory Feldman, Retourenspezialist beim Onlinehändler Amazon. Hauptziel sei es, "Rücksendungen zu vermeiden".
Auch der Modeversandhändler Zalando versichert, verantwortungsbewusst mit Retouren umzugehen. Nur zwei Prozent der Retouren könnten nicht mehr als neu verkauft werden, heißt es. Sie würden stattdessen als B-Ware in Outlets des Konzerns angeboten, an Großhändler weitergegeben oder gespendet. Nur in Ausnahmefällen landeten Rücksendungen im Recycling.
Kaufempfehlungen bestätigt...https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-an…
Nach der Technologie-Konferenz haben mehrere große Finanzinstitute ihre positive Einschätzung für den Tech-Giganten bekräftigt. Im Fokus stehen dabei ambitionierte Kursziele. Die Analysten von TD Cowen bestätigten ihre Kaufempfehlung ("Buy") mit einem Ziel von 300 US-Dollar. Dies würde vom aktuellen Niveau aus ein signifikantes Aufwärtspotenzial bedeuten.
Auch die Experten von Citizens JMP schlossen sich dieser Einschätzung am 3. Dezember an und nannten ebenfalls 300 US-Dollar als Zielmarke. Goldman Sachs bleibt mit einem Kursziel von 290 US...
ich bin negativ überrascht das AMA sich nicht schon auf den Weg Richtung 300 US$ gemacht hat, denn ich denke, das wird wieder ein klasse Quartal 4.25
