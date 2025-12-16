Experten kritisieren hohe Retourenquote von Onlinehändlern

Kaufempfehlungen bestätigt...https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-an…

Nach der Technologie-Konferenz haben mehrere große Finanzinstitute ihre positive Einschätzung für den Tech-Giganten bekräftigt. Im Fokus stehen dabei ambitionierte Kursziele. Die Analysten von TD Cowen bestätigten ihre Kaufempfehlung ("Buy") mit einem Ziel von 300 US-Dollar. Dies würde vom aktuellen Niveau aus ein signifikantes Aufwärtspotenzial bedeuten.

Auch die Experten von Citizens JMP schlossen sich dieser Einschätzung am 3. Dezember an und nannten ebenfalls 300 US-Dollar als Zielmarke. Goldman Sachs bleibt mit einem Kursziel von 290 US...

.....Die aktuelle Bewertung spiegelt jedoch die Erwartung wider, dass der "KI-Boom" erst noch seine volle Wirkung entfaltet. Mit einem erwarteten Umsatzwachstum der Cloud-Sparte von fast 23 Prozent bis 2026 könnte das derzeitige Kursniveau für langfristig orientierte Anleger interessant sein. ....



