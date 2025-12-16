Leichte Kursgewinne

    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    • Deutsche Staatsanleihen starten mit Kursgewinnen.
    • Euro-Bund-Future steigt um 0,05 Prozent auf 127,56.
    • Wichtige US-Arbeitsmarktdaten könnten Impulse geben.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,05 Prozent auf 127,56 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,85 Prozent.

    Zurückhaltung prägt das Geschehen vor wichtigen US-Konjunkturdaten. Impulse könnten im Tagesverlauf insbesondere von den Arbeitsmarktdaten kommen. Diese dürften am Nachmittag mehr Klarheit über die Lage am Jobmarkt liefern, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite Kernkriterium ist. An diesem Dienstag wird nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es werden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren. Bei ihrer jüngsten Zinssenkung konnte sich die US-Notenbank noch nicht auf die Daten stützen./jha/stk





    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
