    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Laschet

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europäer müssen zurück in aktive Rolle

    Für Sie zusammengefasst
    • Laschet: Frieden in Ukraine näher als je zuvor.
    • Europa muss eigene diplomatische Rolle aktivieren.
    • Kritik an Abhängigkeit von USA in Konflikten.
    Laschet - Europäer müssen zurück in aktive Rolle
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach den Ukraine-Gesprächen in Berlin ist man nach Ansicht von CDU-Außenpolitiker Armin Laschet einem möglichen Frieden so nah wie noch nie. "Ob es gelingt, wird sich jetzt zeigen", sagte Laschet im Deutschlandfunk. Er erklärte zudem, dass die Europäer mit den in Berlin entwickelten Ideen nun zurück in eine aktive Rolle müssten.

    Denn was man den Europäern möglicherweise vorwerfen müsse, sei, dass sie in der Vergangenheit nie selbst einen Plan vorgelegt hätten - und man immer nur auf die Vorschläge der USA gewartet habe. "Dann hat man reagiert. Dann hat man versucht, das Schlimmste zu verhindern", sagte Laschet mit Blick auf die Washington-Reise europäischer Regierungschefs nach dem Alaska-Gipfel zwischen Russland und den USA. Das sei nun anders.

    "Europa selbst redet ja nicht"

    Laschet sprach von einem Grundproblem der Europäer. "Wir sind immer darauf angewiesen, dass die Vereinigten Staaten jetzt über die europäischen Vorschläge mit Russland reden. Europa selbst redet ja nicht." Man habe so gut wie keine diplomatischen Kanäle. "Das ist eigentlich kein guter Zustand". Mit Blick auf die Rolle der USA sagte er: "Es wäre besser, wenn wir auch aus eigenen Quellen informiert wären."

    Laschet: Waren außen vor auch bei Belarus und dem Nahostkonflikt

    Laschet monierte, dass dies auch bereits in anderen internationalen Konflikten der Fall gewesen sei. Mit Blick auf die Freilassung von mehr als 130 politisch Gefangenen in Belarus auf Hinwirken der USA fragte der CDU-Politiker: "Warum haben wir eigentlich nicht selbst Sondergesandte? Warum haben wir nicht selbst Druck gemacht, dass politische Gefangene freigelassen werden?" Die Brüsseler Administration habe die Haltung, Deklarationen anzugeben, aber nicht selbst im diplomatischen Geschäft aktiv zu sein.

    Auch beim Nahost-Konflikt sei man "komplett draußen" und auf die USA angewiesen gewesen. Das sei noch in den 90er Jahren sehr anders gewesen. "Europäische Souveränität heißt, dass wir auch diplomatisch wieder aktiver in vielen Regionen der Welt auftreten."

    Laschet lobte Kanzler Friedrich Merz. Dass Deutschland jetzt als Gastgeber auftrete und sich als der empfinde, der die kleinen und großen Staaten in Europa zusammenbringe, und so gegenüber den USA auftrete, sei sein Verdienst./thn/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Laschet Europäer müssen zurück in aktive Rolle Nach den Ukraine-Gesprächen in Berlin ist man nach Ansicht von CDU-Außenpolitiker Armin Laschet einem möglichen Frieden so nah wie noch nie. "Ob es gelingt, wird sich jetzt zeigen", sagte Laschet im Deutschlandfunk. Er erklärte zudem, dass die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     