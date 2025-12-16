Nano One erhält 10,9 Millionen CAD aus Finanzierungen und Regierungsprogrammen

- 6,96 Mio. CAD Bruttoerlös aus der am 10. Dezember 2025 abgeschlossenen Finanzierung

- 25,8 Mio. CAD an staatlichen Erstattungen verbleiben für den Zeitraum 2026-27

- Die Finanzierung nutzt staatliche Fördermittel und verlängert die Cash-Laufzeit bis 2027

Vancouver (Kanada), den 16. Dezember 2025 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es zwei Erstattungszahlungen für im zweiten und dritten Quartal 2025 angefallene Ausgaben in Höhe von insgesamt 2.841.863 USD aus seiner zuvor gewährten Finanzierungsvereinbarung mit der US-Regierung erhalten hat. Wie am 10. Dezember 2025 bekannt gegeben, hat das Unternehmen zudem einen Bruttoerlös von 6.958.700 CAD aus seiner über Nacht vermarkteten Finanzierung (das „Angebot“) erzielt.

„Die in den vergangenen zwei Wochen erhaltenen Erlöse erhöhen unseren Kassenbestand“, sagte Dan Blondal, CEO von Nano One. „In 2026 und 2027 werden wir rund 26 Millionen CAD an Rückerstattungen erhalten, die aus vertraglich vereinbarten staatlichen Förderprogrammen in Québec, Kanada und den USA beantragt werden. Mit der jüngsten Finanzierungsrunde helfen diese Mittel dem Unternehmen nun, den Cash Runway bis 2027 zu verlängern, und ermöglichen es Nano One, sich auf den Weg zur Kapazitätserweiterung, Umsatzgenerierung und Produktion durch strategische Partnerschaften zu konzentrieren.“

Die One-Pot-Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Verarbeitungstechnologie von Nano One ermöglicht es dem Unternehmen, eine Schlüsselrolle in der aufstrebenden Batterie-Lieferkette in Nordamerika zu spielen, was gut zu den regionalen industriellen Entwicklungsstrategien passt. Dazu gehören der US-amerikanische National Defense Authorization Act[1] (NDAA), der ab Januar 2027 die Beschaffung von Batteriekomponenten von einem Foreign Entity of Concern (FEOC) verbietet, und der G7 Critical Minerals Action Plan[2] zur Entwicklung widerstandsfähiger und diversifizierter Lieferketten sowie zur Mobilisierung von Kapital zur Unterstützung wichtiger Projekte.