    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax startet im Minus - US-Arbeitsmarktdaten erwartet

    Wirtschaft - Dax startet im Minus - US-Arbeitsmarktdaten erwartet
    Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.140 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.

    "Der Dax hat gestern den siebten Tag in Serie über der psychologisch so wichtigen Marke von 24.000 Punkten geschlossen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Damit fehlten dem deutschen Leitindex nur noch zwei Prozent zu seinem Rekordhoch aus dem Oktober. "Angesichts der schwachen Vorgaben aus Asien dürfte der Gegenwind heute allerdings deutlich zunehmen."

    "Der Höhepunkt des heutigen Börsentages sind ganz klar die verspätet veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten für den November", fügte der Analyst hinzu. "Dabei wird ein Anstieg der Arbeitslosenquote auf ein Vier-Jahres-Hoch erwartet." Mit einer erneuten Abschwächung des Arbeitsmarkts würde eintreten, was Fed-Präsident Jerome Powell im Rahmen seiner letzten Pressekonferenz bereits prognostiziert hatte.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1756 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8506 Euro zu haben.

    Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 59,94 US-Dollar; das waren 62 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Dax startet im Minus - US-Arbeitsmarktdaten erwartet Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.140 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag."Der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     