    Ich hätte da noch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk

    Für Sie zusammengefasst
    • Börsenprognosen 2026: Skepsis wegen geopolitischer Risiken.
    • Dividenden und Aktiensparpläne als langfristige Geschenke.
    • KI als Chance: Struktureller Wandel statt Blase.

    Ich hätte da noch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk

    „Die Lage war noch nie so ernst“ sagte oft Bundeskanzler Konrad Adenauer. Diese Skepsis findet sich auch in Börsenprognosen für 2026. Man verweist u.a. auf das Ende der Premium-Partnerschaft Europas mit den USA, die deutsche Wirtschaftskrise und Überbewertungen bei High-Tech. Aber auch 2025 war nicht ohne Risiken und Schwankungen. Wer aber seine Emotionen im Griff hatte und Chancen erkannte, erzielte eine sehr gute Performance. Und gegen Kursschwankungen gibt es ein schönes „Geschenk“.

    Auch zukünftig werden Aktien schwanken wie die Weihnachtstanne im Wind, aber…

    Schwarze Schwäne sind auch im nächsten Jahr nicht ausgeschlossen. Geopolitische Querschüsse und Disharmonien, wirtschaftliche Enttäuschungen oder KI-Werte, die kritischer unter die Lupe genommen werden, sorgen mitunter für Ernüchterungen.

    Aber wie 2025 sollten Anleger auch 2026 bloß nicht davon ausgehen, dass die vielen weißen Schwäne von den wenigen schwarzen vertrieben werden. Wenn wirklich alle Stricke reißen, kommt der größte weiße Riese ins Spiel. Gegen die freizügige Geldpolitik der USA haben Gegner wie Konjunktur- und Schuldenkrisen keine lange Überlebenschance.

    Finanzmärkte sind sicher nicht glücklich, wenn sich der US-Präsident mit der Benennung eines neuen, ihm genehmen Fed-Chefs - sein Vorname wird wohl Kevin sein - in die amerikanische Zinspolitik einmischt. Kevin ist zwar nicht allein im (Fed-)Haus, aber der Trump-freundliche Umbau der US-Notenbank insgesamt ist im Gange. Konkret werden nicht nur die Leitzinsen, sondern bei Bedarf auch die Anleiherenditen gedrückt.  

    Und wenn nach der zinspolitischen Rettungsmission von Geldmarktzinsen nach Inflation nichts mehr übrigbleibt, sind Aktien als nominales Sachkapital das Glück im Unglück. Denn bei ihnen sorgen Preissteigerungen für Freude wie bei Kindern das unerwartet große Geschenk an Weihnachten.

    Ohnehin ist die Konkurrenz für Zinsen durch Dividenden groß. Auch bei Wiederanlage von Ausschüttungen ergibt sich ein schöner Zinseszinseffekt. Übrigens, auf Druck großer Kapitalsammelstellen wird auch 2026 wieder ordentlich verteilt, selbst wenn die Autowerte zurückhaltender sind. Beim DAX, sicher nicht der ausschüttungsstärkste Index, liegt die Durchschnittsdividende seit 1988 bei 2,8 Prozent. Dividendenstarke Indices bieten mehr als das doppelte. Nicht zuletzt wirken dividendenstarke Aktien kursstützend.

    Robert Halver verfügt über langjährige Erfahrung als Kapitalmarkt- und Börsenkommentator und ist durch regelmäßige Medienauftritte bei Fernsehsendern und Radiostationen, auf Fachveranstaltungen und Anlegermessen sowie Fachpublikationen und als Kolumnist einem breiten Anlegerpublikum bekannt. Seine Markenzeichen, die unterhaltsame, bildhafte Sprache, kommen bei keinem seiner Auftritte zu kurz.

    Verfasst von Robert Halver
