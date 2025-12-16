Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 16.12. - ATX stark +0,50 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.165,46 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: Merck +2,54 %, adidas +1,67 %, Volkswagen (VW) Vz +1,43 %
Flop-Werte: Airbus -1,30 %, MTU Aero Engines -0,89 %, Rheinmetall -0,76 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:48) bei 30.137,97 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: HelloFresh +2,71 %, K+S +2,34 %, Hugo Boss +1,97 %
Flop-Werte: Hochtief -2,29 %, Nordex -2,04 %, Stroeer -1,65 %
Der TecDAX steht bei 3.533,19 PKT und verliert bisher -0,39 %.
Top-Werte: Nagarro +1,50 %, Siemens Healthineers +0,97 %, Carl Zeiss Meditec +0,75 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -3,67 %, Nordex -2,04 %, HENSOLDT -1,51 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.750,39 PKT und verliert bisher -0,04 %.
Top-Werte: adidas +1,67 %, UniCredit +1,64 %, Banco Santander +1,57 %
Flop-Werte: Airbus -1,30 %, Sanofi -0,95 %, Rheinmetall -0,76 %
Der ATX steht bei 5.192,25 PKT und gewinnt bisher +0,50 %.
Top-Werte: Wienerberger +3,35 %, Immofinanz +1,12 %, Raiffeisen Bank International +1,02 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,44 %, OMV -1,24 %, DO & CO -1,17 %
Der SMI steht bei 13.104,65 PKT und gewinnt bisher +0,36 %.
Top-Werte: UBS Group +2,88 %, Holcim +1,32 %, Novartis +1,13 %
Flop-Werte: ABB -0,49 %, Amrize -0,39 %, Roche Holding -0,37 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.137,94 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: Accor +1,87 %, Kering +1,29 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +1,20 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -2,17 %, Thales -1,48 %, Airbus -1,30 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.819,60 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,97 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,80 %, Nordea Bank Abp +0,45 %
Flop-Werte: SKF (B) -2,77 %, Assa Abloy Registered (B) -0,93 %, Skanska (B) -0,93 %
