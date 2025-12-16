ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 58 Euro
- Barclays stuft Fresenius auf "Overweight" ein.
- Kursziel für Fresenius liegt bei 58 Euro.
- Biopharma-Umsatzziel bis 2030: 1,6 Milliarden Euro.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Umsatzziel von 1,6 Milliarden Euro bis 2030 im Biopharma-Geschäft liege über seinem Basisszenario von 1,35 Milliarden Euro, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagnachmittag nach einer virtuellen Veranstaltung mit dem Management. Das Biopharma-Geschäft der Tochter Kabi werde mittelfristig ein sehr wichtiger Umsatz- und Ergebnistreiber sein für die Bad Homburger./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:35 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 48,42 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 09:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +1,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 27,31 Mrd..
Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von +9,57 %/+19,91 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 58 Euro
https://www.fresenius.com/sites/default/files/2025-11/fresenius_q3_2025_1.pdf
