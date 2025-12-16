ANALYSE-FLASH
UBS senkt Lanxess auf 'Sell' - Überkapazitäten bremsen Erholung
- UBS senkt Kursziel für Lanxess auf 14 Euro.
- Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft.
- Überkapazitäten bremsen Erholung des Unternehmens.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 23 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Gegenwind durch Überkapazitäten bremse beim Spezialchemiekonzern eine Erholung, schrieb Christian Bell am Montagabend. Der Bewertungsaufschlag der Aktien gegenüber europäischen Branchenkollegen sei nicht gerechtfertigt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:01 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 17,61 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -0,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,52 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,625EUR. Von den letzten 8 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -43,66 %/+18,31 % bedeutet.
Analyst: UBS
