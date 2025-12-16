UBS senkt Lanxess auf 'Sell' - Überkapazitäten bremsen Erholung

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 17,61 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -0,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,93 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,52 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,625EUR. Von den letzten 8 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -43,66 %/+18,31 % bedeutet.