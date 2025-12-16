ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 235 Euro
- Bernstein Research belässt Adidas auf "Outperform".
- Online-Umsätze in China deuten auf schwaches Q4 hin.
- Singles' Day 2023 schwächer als im Vorjahr erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Outperform" belassen. Die im Onlinehandel in China im Oktober und November erzielten Einnahmen der Sportartikelbranche deuteten auf einen eher mauen Singles' Day (11. November) hin, schrieb Aneesha Sherman am Montagabend. Dieser Tag hat sich zum bedeutendsten Online-Shopping-Event entwickelt, vergleichbar mit dem Black Friday. Wie bereits im Vorjahr gingen die Aktionen immer früher los, Käufe hätten sich in den Oktober verlagert. Aber anders als im Vorjahr hätten die Umsätze dieser Monate nicht angezogen, was auf ein schwächeres viertes Quartal hindeute als gedacht. Das Wachstum von Adidas habe sich zuletzt gegenüber den vorherigen Monaten verlangsamt./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 20:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:00 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 169,2 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +3,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,09 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 30,40 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +12,83 %/+66,27 % bedeutet.
