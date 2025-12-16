Bernstein belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 235 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 169,2 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +3,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,09 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 30,40 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +12,83 %/+66,27 % bedeutet.