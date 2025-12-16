BASF im Seitwärtsmodus: Inline-Optionsscheine mit attraktiven Renditechancen

Mit Inline-Optionsscheinen auf die BASF-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch dann zu hohen Renditen gelangen, wenn die Aktie ihre Tradingrange auch in absehbarer Zeit weiter beibehält. Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“.

Nach ihrem Jahrestief vom 7.4.25 bei 37,40 Euro trat die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) in eine Seitwärtsrange innerhalb einer Bandbreite von 42 bis 45,50 Euro ein, die nur im August 2025 kurzfristig nach oben hin – bis in den Bereich von 48 Euro - verlassen wurde. Mit Kurszielen von 40 bis 45 Euro sind sich auch die Experten über die zukünftige Kursentwicklung der BASF-Aktie, die mit aktuell 44,60 Euro eher am oberen Rand der Handelsspanne notiert, keinesfalls einig.

Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der BASF-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt.

Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 40/50 Euro

Der BNP Paribas-Inline-Optionsschein auf BASF-Aktie mit der unteren Barriere bei 40 Euro, der oberen Barriere bei 50 Euro, Bewertungstag 20.3.26, ISIN: DE000PK4Q6J7, wurde beim BASF-Aktienkurs von 44,60 Euro mit 3,32 – 3,37 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag innerhalb dieser beiden Barrieren verbleibt, dann wird der Schein am 26.3.26 mit 10 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Inline-Optionsschein in den nächsten 4 Monaten eine Renditechance von 197 Prozent, wenn der Aktienkurs weder um 10 Prozent fällt oder um 12 Prozent steigt. Im Fall der Berührung eines KO-Levels bis zum Bewertungstag wird der Schein – wie alle Inline-Optionsscheine - mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 35/55 Euro

Auch mit einem Schein mit größerer Bandbreite, wie dem BNP Paribas-Inline-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit den Barrieren bei 35 und 55 Euro, Bewertungstag 20.3.26, ISIN: DE000PJ71XS9, der beim Aktienkurs von 44,60 Euro mit 8,71 – 8,76 Euro quotiert wurde, finden Anleger hohe Chancen vor.

Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren, dann ermöglicht er in den nächsten 4 Monaten eine Rendite von 14 Prozent, was einer Jahresrendite von 70 Prozent gleichkommen wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.