Rush Gold schließt Felduntersuchungen und Erfassung von WorldView-3-Satellitenbildern auf den Grundstücken Skylight und Legal Tender ab

VANCOUVER, BC, den 16. Dezember 2025 / IRW-Press / Rush Gold Corp. („Rush” oder das „Unternehmen”) (CSE: RGN | FWB: B6H) freut sich, den Abschluss der geologischen Erkundung der Phase 1 und der Erfassung von WorldView-3 (WV-3)-Satellitenbildern zur Alteration auf seinen Grundstücken Legal Tender und Skylight bekannt zu geben. Die Grundstücke Legal Tender und Skylight liegen drei (3) Kilometer voneinander entfernt und befinden sich beide rund 60 Kilometer nordwestlich von Tonopah (Nevada) im Royston Hills Republic Mining District im Nye County.

Die geologische Erkundung des Unternehmens im Winter 2025 im Gebiet Royston Hills hatte das Ziel, bekannte Gold- und Silberanzeichen in Gesteinen weiterzuverfolgen sowie hyperspektrale Satellitenanomalien vor Ort zu überprüfen,

Im Rahmen dieser Arbeiten wurden 124 Oberflächen-Gesteinsproben (Grab Samples) entnommen. Die Proben wurden zur Analyse an ALS Global („ALS“) in Vancouver, Kanada, übergeben. Dort erfolgen Goldanalysen mittels Feuerprobe, multielementare geochemische Untersuchungen sowie TerraSpec-Analysen. ALS ist ein unabhängiges, nach ISO-IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditiertes geoanalytisches Labor. Die Untersuchungsergebnisse werden Anfang des neuen Jahres erwartet.

Darüber hinaus bestätigt das Unternehmen, dass es von seinen Satellitenanbieter Vantor und PhotoSat die Mitteilung erhalten hat, dass am 3. Dezember 2025 eine erfolgreiche wolkenfreie Bildaufnahme stattgefunden hat. Die vollständigen Ergebnisse der Kartierung der alterierten Mineralien im Untersuchungsgebiet werden in den kommenden Tagen erwartet.

Bild 1: Erkundungsteams an den historischen Abraumhalden der Black Butte Mine auf dem Grundstück Legal Tender am 25. November 2025

Bild 2: Gestreifte epithermale Quarzadern aus der historischen Hyland-Mine auf der Legal Tender Liegenschaft am 25. November 2025

„Das Unternehmen freut sich, seine erste Bodenprobenentnahme auf den Projekten Legal Tender und Skylight in Nevada erfolgreich abgeschlossen zu haben. Im neuen Jahr werden wir sowohl die Analyseergebnisse der Gesteinsproben als auch die Resultate der satellitengestützten Kartierung von Alterationsmineralen prüfen. Die Kombination aus geochemischen Oberflächenuntersuchungen und Satellitendaten soll dabei helfen, potenzielle Bohrziele auf beiden Projekten zu identifizieren“, sagt Anthony Zelen, CEO von Rush Gold.