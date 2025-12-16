Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Group stellt neuen Advisory Council ...

Die Mitglieder des neuen Advisory Councils sind: Massimo Giordano (Senior Partner und ehem. Managing Partner Europe, McKinsey & Company), Enrico Letta (Präsident Jacques Delors Institute; ehem. italienischer Ministerpräsident), Sylvie Matherat (Aufsichtsrätin; ehem. Mitglied des Vorstands Deutsche Bank), Fleur Pellerin (CEO, Korelya Capital; ehem. französische Ministerin für Kultur und Kommunikation), Prof. Dr. Axel Weber (Präsident Center for Financial Studies; ehem. Präsident Deutsche Bundesbank; ehem. Verwaltungsratspräsident der UBS) und Ron Zuckerman (internationaler Tech-Investor und Gründer).

Boerse Stuttgart Group stellt neuen Advisory Council vor: Internationale Top-Entscheider unterstreichen Ambitionen der Gruppe Stuttgart (ots) - Die Boerse Stuttgart Group hat heute ihren neuen, international besetzten Advisory Council vorgestellt. Sechs internationale Top-Entscheider werden ab sofort mit ihrer Erfahrung, ihrer unabhängigen Perspektive und ihren weitreichenden globalen Netzwerken die ambitionierte Wachstumsstrategie der sechstgrößten Börsengruppe Europas begleiten.

Das neue Gremium unterstreicht die europäischen Wachstumsambitionen der Boerse Stuttgart Group. Es dient der Diskussion von zentralen Zukunftstrends und daraus resultierenden Opportunitäten für die Boerse Stuttgart Group und wird wesentliche strategische Impulse für das Top-Management der Börsengruppe liefern.



"Mit dem Advisory Council setzen wir ein weiteres wichtiges Signal. Wir verfolgen eine ambitionierte Wachstumsstrategie und wollen aktiv zur Stärkung und Digitalisierung des europäischen Kapitalmarkts beitragen. Die Namen, der Mitglieder des Councils sprechen für sich - es sind internationale Top-Entscheider und Persönlichkeiten mit einem beeindruckenden Track Record. Sie werden uns dabei unterstützen, unser klassisches Kapitalmarkt- und unser Digitalgeschäft europaweit weiterzuentwickeln - entsprechend unserer Vision 'European investors deserve better'. Ich freue mich persönlich sehr auf die Zusammenarbeit mit jedem Einzelnen", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.



So kommentieren die neuen Mitglieder des Advisory Councils ihre Berufung:

Prof. Dr. Axel Weber: "Europa braucht einen starken, innovativen und stabil regulierten Kapitalmarkt, wenn es im globalen Wettbewerb und in einer zunehmend geopolitisch angespannten Welt bestehen will. Die Boerse Stuttgart Group nimmt hier mit ihrer regulierten Infrastruktur im Kapitalmarkt- und Digitalgeschäft eine wichtige Vorreiterrolle in Europa ein. Ich freue mich, diese Entwicklung im Advisory Council begleiten zu können."



Enrico Letta: "Der europäische Kapitalmarkt kann ein wichtiger Motor für Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Wohlstand für die Europäer sein - aber nur, wenn wir die Spar- und Investitionsunion Wirklichkeit werden lassen. Die Boerse Stuttgart Group ist eine wirklich europäische Gruppe und steht bereit, um ihren Beitrag zu leisten."



Massimo Giordano: "Leistungsstarke Kapitalmärkte sind entscheidend für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz Europas. Die Boerse Stuttgart Group ist Teil einer innovativen und digitalen europäischen Marktinfrastruktur - und ich freue mich, ihrem Advisory Council beizutreten und ihre Strategie und Wachstumsambitionen in Europa zu unterstützen."



Sylvie Matherat: "Ich freue mich, dem Advisory Council der Boerse Stuttgart Group als Kreis von erfahrenen Fachleuten beizutreten und die Gruppe in einer Zeit rasanter Innovationen auf den traditionellen Kapitalmärkten und im digitalen Geschäft bei ihren europäischen Wachstumsambitionen zu unterstützen."

Fleur Pellerin: "Ich bin begeistert, dem Advisory Council der Boerse Stuttgart Group beizutreten, wo ich meine Perspektive an der Schnittstelle von Finanzen, Technologie und Regulierung einbringen werde. Ich freue mich darauf, zur mutigen Innovationsagenda der Gruppe beizutragen und ihre Ambitionen in der sich schnell entwickelnden europäischen Kapitalmarktlandschaft zu begleiten."

Ron Zuckerman: "Die Boerse Stuttgart Gruppe steht für Innovation und Unternehmertum - Themen, die mir am Herzen liegen. Ich freue mich darauf, das Team auf seinem internationalen Wachstumspfad zu unterstützen."

Weitere Informationen zum Advisory Council der Boerse Stuttgart Group: https://group.boerse-stuttgart.com/de/advisory-council/

