    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    China legt endgültige Zölle auf EU-Schweinefleisch fest

    Für Sie zusammengefasst
    • China erhebt endgültige Anti-Dumping-Zölle auf EU-Schweinefleisch.
    • Zollsätze variieren zwischen 4,9 und 19,8 Prozent ab 17. Dezember.
    • Handelskonflikt mit EU verschärft sich durch neue Zölle.
    China legt endgültige Zölle auf EU-Schweinefleisch fest
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PEKING (dpa-AFX) - Nach vorläufigen Maßnahmen im September hat China endgültige Anti-Dumping-Zölle auf Schweinefleischimporte aus der Europäischen Union festgelegt. Wie das Pekinger Handelsministerium mitteilte, kamen die Ermittler in der Untersuchung zu dem Schluss, dass Schweinefleisch und Schweinenebenprodukte aus der EU zu Dumpingpreisen nach China exportiert worden seien. Dadurch sei der heimischen Branche ein erheblicher Schaden entstanden. Die endgültigen Zollsätze liegen je nach Unternehmen zwischen 4,9 und 19,8 Prozent und gelten ab dem 17. Dezember.

    Milliardenschwere Schweinefleisch-Exporte nach China

    Bereits im September hatte Peking vorläufige Anti-Dumping-Zölle zwischen 15,6 und 62,4 Prozent verhängt. Die nun festgelegten Zölle fallen damit deutlich niedriger aus als die damaligen Sätze.

    Die Ermittlungen waren im Juni 2024 eingeleitet worden. Betroffen sind vor allem Lieferungen aus Spanien, den Niederlanden und Dänemark. Nach Angaben der EU beliefen sich die Schweinefleisch-Exporte nach China im vergangenen Jahr auf mehr als zwei Milliarden Euro.

    Handelskonflikt mit der EU

    Beobachter sehen das Verfahren im Zusammenhang mit dem schwelenden Handelskonflikt zwischen China und der EU. Brüssel hatte Zusatzzölle auf chinesische Elektroautos verhängt und diese mit aus seiner Sicht unfairen staatlichen Subventionen begründet. Peking weist die Vorwürfe zurück und spricht von Protektionismus.

    China hatte im Streit mit der EU zudem Zölle auf Weinbrand aus Europa eingeführt. Außerdem läuft eine Anti-Subventionsuntersuchung gegen EU-Milchprodukte, die im Sommer bis Februar 2026 verlängert worden war./jpt/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    China legt endgültige Zölle auf EU-Schweinefleisch fest Nach vorläufigen Maßnahmen im September hat China endgültige Anti-Dumping-Zölle auf Schweinefleischimporte aus der Europäischen Union festgelegt. Wie das Pekinger Handelsministerium mitteilte, kamen die Ermittler in der Untersuchung zu dem Schluss, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     