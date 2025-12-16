    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank nimmt RWE mit 'Buy' wieder auf - Ziel 50 Euro

    • Deutsche Bank bewertet RWE mit "Buy" bei 50 Euro.
    • Analyst sieht weiteres Potenzial für RWE-Aktien.
    • Strategieupdate zur Mittelverwendung im März erwartet.
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von RWE beim Kursziel von 50 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analyst Olly Jeffery sieht auch nach dem guten Jahr 2025 mit der zweitbesten Gesamtrendite im europäischen Versorgersektor weiter Luft für RWE-Aktien. Er setzt dabei vor allem auf ein Mitte März anstehendes Strategieupdate zur Mittelverwendung./ag/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 43,95 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +0,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 32,62 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +0,43 %/+23,26 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 50 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
