Deutsche Bank nimmt RWE mit 'Buy' wieder auf - Ziel 50 Euro
- Deutsche Bank bewertet RWE mit "Buy" bei 50 Euro.
- Analyst sieht weiteres Potenzial für RWE-Aktien.
- Strategieupdate zur Mittelverwendung im März erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von RWE beim Kursziel von 50 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analyst Olly Jeffery sieht auch nach dem guten Jahr 2025 mit der zweitbesten Gesamtrendite im europäischen Versorgersektor weiter Luft für RWE-Aktien. Er setzt dabei vor allem auf ein Mitte März anstehendes Strategieupdate zur Mittelverwendung./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 43,95 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +0,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,00 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 32,62 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +0,43 %/+23,26 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 50 Euro
