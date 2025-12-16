    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUmweltBank AktievorwärtsNachrichten zu UmweltBank

    OTS

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    UmweltBank AG / UmweltBank-Fondsfamilie mit FNG-Siegel 2026 ...

    Für Sie zusammengefasst
    • UmweltBank-Fondsfamilie erhält FNG-Siegel 2026.
    • Alle fünf Fonds mit strengen Nachhaltigkeitskriterien.
    • Aktive Fonds wurden mit Bestnote ausgezeichnet.
    OTS - UmweltBank AG / UmweltBank-Fondsfamilie mit FNG-Siegel 2026 ...
    Foto: Arne Dedert - DPA

    UmweltBank-Fondsfamilie mit FNG-Siegel 2026 ausgezeichnet (FOTO) Nürnberg (ots) - Die Fondsfamilie der UmweltBank wurde erneut mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet: Alle fünf Fonds, die nach dem strengen Nachhaltigkeitsansatz der UmweltBank gemanagt werden, erhielten in diesem Jahr die unabhängige Nachhaltigkeits-Zertifizierung des Forums Nachhaltige Geldanlagen. Unter anderem wurde auch der neue Anleihen-ETF der grünen Direktbank im Rahmen der Vergabefeier auf dem Frankfurter Römerberg am 11. Dezember 2025 mit dem FNG-Siegel für das Jahr 2026 prämiert.

    Die Fonds und ETFs wurden für ihre nachhaltige Ausrichtung und ihre besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet. Vor allem die institutionelle Glaubwürdigkeit, hohe Produktstandards sowie der klare Nachhaltigkeitsfokus der Portfolios überzeugten die Jury. "Besonders freuen wir uns über die Bewertung der drei aktiven Fonds, die allesamt mit der Bestnote ausgezeichnet wurden", sagt Volker Grimm, Teamleiter Investmentfonds bei der UmweltBank. "Das bestätigt uns in unserem Ansatz, unsere Kompetenz in grünen Geldanlagen mit den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden zu verbinden."

    Im Einzelnen wurden die Fonds wie folgt bewertet:

    - UmweltBank Fonds - Sustainable Europe: 3 Sterne
    - UmweltBank Fonds - Social Future: 3 Sterne
    - UmweltBank Fonds - Green Future: 3 Sterne
    - UmweltBank ETF - Global SDG Focus: 2 Sterne
    - UmweltBank ETF - Green & Social Bonds Euro: 2 Sterne

    Alle Informationen zur UmweltBank-Fondsfamilie:
    http://www.umweltbank.de/fondsfamilie

    Weitere Informationen zum FNG-Siegel stehen auf der offiziellen Website zur Verfügung: http://www.fng-siegel.org/

    Über das FNG-Siegel

    Das FNG-Siegel gilt als führender Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum und wird jährlich vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) vergeben. Es zeichnet Fonds aus, die die anspruchsvollen Kriterien des eigens entwickelten Qualitätsstandards erfüllen. Erfolgreich zertifizierte Fonds folgen einem klaren und transparenten Nachhaltigkeitsansatz. Die Prüfung erfolgt durch den Wissenschaftsverein F.I.R.S.T. e. V. und das Uni-Spin-off AIR unter Leitung von Prof. Dr. Timo Busch. Ein externes, interdisziplinäres Komitee begleitet den Prozess.

    Über die UmweltBank AG

    Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

    Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.

    Risiken

    Der Kurswert von Wertpapieren unterliegt marktbedingten Schwankungen und kann - vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung - auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Das eingesetzte Kapital unterliegt einem Verlustrisiko. Fonds sind somit nicht geeignet für Anlegende, die eine risikolose Anlage anstreben. Anlegende sollten ihr Geld nicht innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen, weil sonst das Risiko besteht, dass sich innerhalb der Haltedauer mögliche Wertschwankungen nicht ausgeglichen haben. Des Weiteren besteht das Risiko, dass die künftige Wertentwicklung nicht der Wertentwicklung der Vergangenheit entspricht.

    Hinweise

    Diese Marketingmitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch einen Rat oder eine persönliche Empfehlung bezüglich des Kaufs, Verkaufs, Tauschs, Rückkaufs, Haltens, der Zeichnung oder Übernahme eines bestimmten Finanzinstruments dar (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).

    Für die Erstellung und den Inhalt dieser werblichen Information ist allein die UmweltBank AG als Vertriebsstelle bzw. Vertriebspartnerin verantwortlich.

    Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen Verhältnissen der Anlegenden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Anlegende sollten sich insbesondere in rechtlicher und steuerrechtlicher Hinsicht vor einer individuellen Anlageentscheidung fachkundig beraten lassen. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US-Personen verkauft werden.

    Weiterführende Produktinformationen

    Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt, den Anlagebedingungen, sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache auf einem dauerhaften Datenträger oder auf Verlangen kostenlos in Papierform bei der jeweiligen EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft.

    Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Bitte lesen Sie insbesondere den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

    Pressekontakt:

    Oliver Patzsch
    Pressesprecher
    Manager Investor Relations

    UmweltBank AG
    Laufertorgraben 6
    90489 Nürnberg

    Tel: 0911 / 53 08 - 1305
    E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
    Internet: http://www.umweltbank.de
    Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

    Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
    Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
    Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6180364 OTS: UmweltBank AG
    ISIN: DE0005570808

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 3,49 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 09:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -0,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 144,08 Mio..

    UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3162. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu UmweltBank - 557080 - DE0005570808

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über UmweltBank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    OTS UmweltBank AG / UmweltBank-Fondsfamilie mit FNG-Siegel 2026 ... Die Fondsfamilie der UmweltBank wurde erneut mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet: Alle fünf Fonds, die nach dem strengen Nachhaltigkeitsansatz der UmweltBank gemanagt werden, erhielten in diesem Jahr die unabhängige Nachhaltigkeits-Zertifizierung des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     