    Big Tech trifft Energie

    Googles KI braucht Strom – und dieser Mega-Deal liefert ihn!

    Google schließt in Malaysia einen langfristigen Solarstrom-Deal mit TotalEnergies. Der Vertrag zeigt, wie stark der Energiehunger der Datenzentren wächst.

    • Google und TotalEnergies schließen Solarstrom-Deal.
    • Vertrag über 21 Jahre für Datenzentren in Malaysia.
    • Energiebedarf wächst durch KI und neue Infrastruktur.
    • Report: Renditeturbo 2026 –
    Foto: Beata Zawrzel - NurPhoto

    TotalEnergies hat sich einen langfristigen Großauftrag gesichert. Der französische Energiekonzern liefert über 21 Jahre Strom an Google. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Vertrag umfasst eine Terawattstunde erneuerbare Energie für Googles Datenzentren in Malaysia.

    Neues Solarkraftwerk geplant

    Der Strom soll aus dem neuen Solarkraftwerk Citra Energies stammen. Die Anlage entsteht in Malaysia. Der Baubeginn ist für Anfang 2026 geplant. Der Liefervertrag soll bereits im ersten Quartal des kommenden Jahres in Kraft treten.

    TotalEnergies stärkt damit seine Position im asiatischen Energiemarkt. Gleichzeitig sichert sich Google langfristig saubere Energie für seine wachsende Infrastruktur.

    Datenzentren treiben den Energiebedarf

    Große Technologiekonzerne benötigen immer mehr Strom. Vor allem der Ausbau der künstlichen Intelligenz treibt den Bedarf. Laut Reuters übersteigt der Energiehunger der Rechenzentren in vielen Ländern bereits die Kapazitäten lokaler Stromversorger. Google setzt deshalb zunehmend auf direkte Lieferverträge mit Energieproduzenten.

    Stimmen der Vertragspartner

    Google sieht den Deal als strategischen Schritt. "Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit TotalEnergies in Malaysia auszubauen. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, sinnvolle Investitionen zu tätigen, die den Volkswirtschaften, in denen wir tätig sind, zugutekommen", sagte Giorgio Fortunato, Head of Clean Energy and Power Asia Pacific bei Google. "Durch die Erschließung dieser neuen sauberen Kapazitäten unterstützen wir das lokale Wachstum des Stromnetzes, in dem unsere Infrastruktur angesiedelt ist."

    Auch TotalEnergies betont die Bedeutung des Vertrags. "Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Google durch diese Vereinbarung zur Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energien für ihr neues Rechenzentrum in Malaysia zu verstärken", sagte Sophie Chevalier, Senior Vice President Flexible Power and Integration bei TotalEnergies. "Dieser PPA verdeutlicht die Fähigkeit unseres Unternehmens, wettbewerbsfähige Energielösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse großer Technologiekonzerne zugeschnitten sind."

    Globale Partnerschaft wird ausgebaut

    Bereits im November hatten beide Unternehmen einen Vertrag geschlossen. TotalEnergies liefert seitdem Strom an Googles Datenzentren im US-Bundesstaat Ohio. Der neue Deal in Malaysia unterstreicht den globalen Ausbau dieser Partnerschaft.

    Für TotalEnergies zahlt der Schritt auch auf die eigene Strategie ein. Der Konzern will im Stromgeschäft eine Profitabilität von 12 Prozent erreichen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
