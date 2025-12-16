UBS stuft Daimler Truck auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmung für Lkw-Bauer laufe bereits auf Hochtouren, die Auftragslage müsse allerdings noch einen Gang hochschalten, schrieb Hemal Bhundia am Montagabend./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 18:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 37,93EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Hemal Bhundia

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

